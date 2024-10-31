民研重新定位再擱置兩項定期調查　推出人口政策專題研究

香港民意研究所獨立運作已有5年，最近決定重新定位，推出多個系列，並展開以人口政策為主軸的專題研究。同時，繼7月初擱置3項定期調查後，10月底再擱置多5項，最新項目為政治團體民望及紀律部隊民望。



香港民意研究所最近重新定位，推出多個系列，亦累計擱置5項定期調查。（香港民意研究所直播截圖）

7月及10月累計擱置5項定期調查

近期民研不時報告最新計劃，包括重組數據查冊平台，推廣慎思活動，展開專題研究，重整社交平台和重新設計網頁，以及優化會員制度。在重組數據查冊平台方面，7月已擱置行政會議成員民望、六四事件和特區成立周年3項，最新在10月底擱置政治團體民望和紀律部隊民望，合共擱置5項定期調查項目。

而餘下項目立法會議員民望、兩岸政治人物民望、國家民族問題、身份認同以及國際視野，則仍然繼續調查，但不會公開結果。

香港民意研究所最近重新定位，推出多個系列，亦累計擱置5項定期調查。（香港民意研究所直播截圖）

邀網上討論專題 11月為「支援照顧者」

民研的慎思活動採用史丹福大學的慎思民調模型，會邀請群組成員參與，將於11月1日及6日網上討論「支援照顧者」，預期11月28日有結果。專題研究則以人口政策為主軸，探討不願生育的原因、認識伴侶的渠道，以及各種環境和性取向因素等影響。

此外，民研繼續會就特別專題做不定期網上調查，10月就進行了有關生育政策的「下一代香港人？」調查。民研亦會比較世界各地的民調數據，而對於市民如何理解民調結果，亦會增設欄目講解。