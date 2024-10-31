莫華倫指政府忽略藝術　文體旅局：《杜蘭朵》共獲440萬等值贊助

著名男高音莫華倫早前表示，他改編名作《杜蘭朵》向盛事基金申請1,500萬元資助，「係唯一一部歌劇講純正中國故仔，諗住多啲宣傳吸引遊客」，最後獲批70萬元，「雞碎咁嘅錢。塞牙罅都唔夠啦，製作好貴㗎嘛歌劇，過千萬㗎嘛」。



文化體育及旅遊局發言人回覆《香港01》查詢時表示，文藝術盛事基金批出70萬元資助時，已充份考慮既定的評審準則，另外康樂及文化事務署也提供了270萬元贊助製作及宣傳，場地方面則提供100萬元贊助，因此《杜蘭朵》合共從政府得到等值440萬元的贊助。



著名男高音莫華倫接受香港恒生大學傳播學院節目「恒傳感言」訪問。（香港恒生大學傳播學院YouTube片段截圖）

文體旅局表示，文藝盛事委員會在評審時，會考慮多個因素，包括：

1.規模和和性質均屬大型活動；

2.透過訪港客或傳媒報道，能夠引香港或海外廣大群眾的興趣；

3.活動能促進香港發展成為中外文化藝術交流中心和全球旅客的目的地，以及文化藝術界和創意產業的發展；

4.能夠助力文化藝術界和創意產業的產業建設，提升產業生態圈；

5.申請者和項目團隊的活動管理的實力和能力，包括技術可行性、財務規劃，以及其管理能力。



局方表示，文藝術盛事基金向《杜蘭朵》批出70萬元資助，以支持推廣及宣傳計劃，強調已經充份考慮上述評審準則。局方亦補充，康文署提供了270萬元贊助，支援該項目的製作及宣傳，並在場地方面，提供約100萬供演出及彩排的場地和票務服務贊助。局方指，《杜蘭朵》從政府不同渠道合共獲得等值440萬元贊助。

香港歌劇院特別在香港文化中心大堂設置《杜蘭朵》主題背景供觀眾拍照留念，不僅展示劇中髮飾以及經典曲目《今夜無人入睡》片段，更設歌劇主題謎題讓觀眾參與解謎。（香港歌劇院）

對於莫華倫批評政府在推廣文化時「紙上談兵」，文體旅局表示局方成立以來推出不少重要文化藝術新項目，包括成立弘揚中華文化辦公室，舉辦流行文化節，亦在10月舉辦首屆香港演藝博覽。

文藝盛事基金方面，今年亦贊助了「俠之大者—金庸百年誕辰紀念江湖盛匯」、「ComplexCon香港」、「巴塞爾藝術展香港展會」、「武林盛舞」等。局方表示，雖然「武林盛舞嘉年華」仍需呈交最終項目報告以取得資助餘額，但根據主辦方初步統計，活動6天期間共接待超過8萬人次，旅客比例約35%。

著名男高音莫華倫接受香港恒生大學傳播學院節目「恒傳感言」訪問。（香港恒生大學傳播學院YouTube片段截圖）

文體旅局：無人機、夜市與文化藝術項目相輔相成

莫華倫亦在訪問中批評，「放啲無人機當變做有文化啦咩？Sorry，喺灣仔擺夜市擺一個月咁就叫有文化啦咩？」

文體旅局表示，局方亦會支持旅遊項目及宣傳推廣活動，提升香港作為旅遊目的地的吸引力，例如聯乘節慶和大型活動，定期舉辦不同主題及設計的無人機匯演，增添色彩和吸引力，以及推廣特色夜市，在晚間營造開心氛圍，吸引市民及訪港旅客到訪。文體旅局強調，這些項目與文化藝術項目相輔相成，正正體現了國家「以文塑旅、以旅彰文」的國策，亦回應了各界希望文體旅局促進文旅融合，帶動經濟發展的期望。