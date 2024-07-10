武林盛舞嘉年華｜500人演「千人雙節棍」　陳茂波冀成奧運項目

武林盛舞嘉年華今日（10日）進入第二日，以「千人雙節棍」作為開幕節目，在文化中心外露天廣場兩區域同步演出，老中青皆有，共約500人。



財政司司長陳茂波致辭時表示，武術已成為2026年青年奧運會正式比賽項目，希望有日會成為奧運會的比賽項目，並指各項盛事陸續有來，盼為香港帶來更多「人氣」和「財氣」。



陳茂波：盛事能發揮「以文塑旅、以旅彰文」

財政司司長陳茂波致辭時表示，武術象徵「止戈為武」、愛好和平，已成為2026年青年奧運會正式比賽項目，期待有天會成為奧運會的比賽項目。他又期望香港有更多盛事，發揮「以文塑旅、以旅彰文」，吸引更多外國旅客，為香港帶來更多「人氣」和「財氣」。

+ 4

千人參演變500 雙節棍總會：需要距離空間

「千人雙節棍」有約500人演出，包括14個團體。雙節棍總會副主席葉智程稱，本來希望招募一千人參演，但由於需要距離空間，最後大會要求500人就足夠。他指由想法、籌備到演出，歷時半年，期間總教練劉萬梁要到不同單位帶領排練。

香港雙節棍總會副主席葉智程（中）、總教練劉萬梁（左二）及魂教練張子健（右二）等合照。（吳綽詩攝）

香港雙節棍總會魂教練張子健認為是次表演的困難在於各人基礎不同，甚至不是個個都識，但又要同一時間、同一水平做出來。他補充雙節棍的特性，雖然不是主要兵器，但靈活多變，容易收藏及隨時出手，又指練習時用到不同關節能預防五十肩。

除了千人雙節棍，大會在不同區域都有安排節目，包括「唐詩樂舞」、「功夫街」、「武術專場」等，稱今日所有表演節目共有一千人演出。

開幕遲15分鐘 學生離場沒看雙節棍

活動原於10時開始，觀賞節目的學生於05分到達，坐於一排排樓梯上。過了10分鐘，活動仍未開場，學生隨老師離開。帶隊老師指，大會安排他們進入大堂展覽廳，等候室內另一表演「唐詩樂舞」，最後沒看到雙節棍。