啟德體育園｜李家超：測試會逐步加大　將有不止一次的5萬人演練

啟德體育園青年體育場在上周日（27日）舉行了第一個測試賽，特首李家超指有1,500名觀眾及300名工作人員參與，透過演練及實地體會，檢視操作，已經向入場觀眾以二維碼收集意見。他表示青年運動場、室內場館、主場館都陸續有演練，演練強度會逐步加大，正式開幕前會有不止一次的5萬人演練。



啟德體育園會於10月下旬至明年第一季，進行不同的試業活動和演練，並先由啟德體育園的外圍開始，逐步到園區內設施測試。（蘇煒然攝）

李家超表示，上周日的演練為了檢視操作，包括觀眾進場、離場、人群管理、沿途展示、廣播效果，安檢、驗票等，以及各部門溝通配合，觀眾參與的秩序、經歷等。他表示，啟德體育園跨部門工作小組高層指導作用，以及警務處成立演練專責組，更設立跨部門演練小組執行長，由警務處副處長（行動）擔任，檢視全方位應對方案。

李家超指，啟德體育園各場館都有演練。（梁鵬威攝）

各場館及交通都有演練 測試超過20次

此外，他指以後會就園區內的設施進行演練，包括3個場館及其他地方都有演練，11月中青年體育館再有演練、室內館12月有演練、主場館明年1月有演練，有不止一次的5萬人演練，合共測試超過20次。

他表示，今次港鐵測試增加班次，之後巴士、旅遊巴士都會測試散場，會要求所部門及操作者以底線思維、提高安全系數包括不穩定天氣作出預案，政務司司長會繼續做好測試，令大家深入熟悉強化各環節。

至於啟德體育園的測試有何需要改善的地方，李家超表示，測試是為檢視主場館的運作是否符合要求，令參與者熟悉運作，進行測試重要的是人員疏散、整體部署、通訊系統、緊急預案的演練。他又指，演練過程就是在查找風險點，必然會看到需要強化的地方，今次測試整體暢順，會推進下一階段的測試。