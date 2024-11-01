首三季經濟增長2.6%貼近預測下限　陳茂波：審慎樂觀無需調整預測

財政司司長陳茂波結束沙特阿拉伯之行，今日（1日）下入返抵本港。他離開當地前前，被問及本港第三季GDP增長1.8%，差過市場預期，首三季合計經濟增長2.6%，貼近政府年初預算案全年經濟增長預測介乎2.5至3.5%的下限時指，目前經濟增長幅度符合預期，對經濟保持審慎樂觀態度，有信心可以保持在預測的區間，無需調整增長預測。



陳茂波（中）總結沙特阿拉伯訪問行程成果（政府新聞處）

陳茂波（左）在出席會議期間與沙特阿拉伯投資大臣Khalid Al-Falih（右）會面。（政府新聞處）

陳茂波強調，對經濟保持審慎樂觀態度，政府會繼續招商引資，對外說好香港故事，相信會為經濟帶來積極影響。樓市方面，第三季負資產急增至突破4萬宗，他指減息周期剛剛開始，市場需要慢慢消化消息。樓市正處於轉折期，由2021年下旬開始調整至今，大致上保持穩定發展，交投量漸趨活躍，同時亦都見到市民收入整體而言有所增長，利率調整對經濟有幫助，隨著減息周期一路推進，相信相關效果會更加明顯。

他又提到，現時失業率仍然偏低，政府在招商引資、吸引人才方面有不錯的進展，2022年底至今引進約100間重點企業落戶，帶來400億至500億元投資額，創造1.5萬個就業職位，主要是中高收入的職位。引進人才方面收到逾30萬份申請，近23萬已獲批，當中15萬人已來港，帶動本地租金上升，認為人才來港會先租樓，只要他們在香港有好的發展，會在港定居，將會為住宅買賣市場帶來新一波購買力。

香港金融管理局副總裁陳維民（前排左）及公共投資基金本地房地產投資部門主管Aiman Almudaifer（前排右）在財政司司長陳茂波（後排左）及公共投資基金總裁H.E. Yasir Alrumayyan（後排右）見證下，就新投資基金簽署諒解備忘錄。（政府新聞處）

陳茂波（左二）見證一家本港金融科企與當地金融企業，簽署商業合作協議。（政府新聞處）

而他總結沙特之行時指，此行本港和沙特的交易所簽署合作協議，鼓勵公司在兩地掛牌，認為沙特企業對來港上市興趣很大。他又指，有段時間市場對伊斯蘭金融需求不大，今次出訪後，決定未來會重新啟動，包括利用香港債市發行綠債，支持沙特基建項目。他又說，今次行程重點亦包括協助創科企業對接，與有興趣投資創科的基金以及本地主權基金都有交流。

陳茂波指，香港面向不同市場，各自都有定位，包括要繼續鞏固資金量大的歐美傳統市場，同時開拓新資金來源，而吸引東南亞出色企業到香港上市，有助吸引資金，另外重點爭取東南亞、中東和歐洲的家族辦公室和財富管理界別到香港發展。