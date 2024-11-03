出訪沙特｜陳茂波：香港品牌極具潛力　商討辦FII第二屆亞洲峰會

財政司司長陳茂波上星期率團出訪沙特阿拉伯利雅得，他今日（3日）在網誌中指，訪問成果豐富，不僅促成和見證多個合作項目，還感受到「香港品牌」極具發展潛力，對很多海外市場有獨特價值。他又表示，2023年香港曾舉辦FII首屆亞洲峰會，現正積極和FII商討，冀2025年重臨香港舉辦第二屆峰會。



財政司司長陳茂波上周率領一個超過100人、包括金融及創科界的商務代表團，出訪沙特阿拉伯利雅得。（陳茂波網誌）

金管局與沙特設投資基金 科技園、恒指公司簽協議

陳茂波在網誌談及訪問成果，首先是見證首兩隻追縱港股的交易所買賣基金（ETF）在沙特上市，標誌著兩地實現雙向的資金融通，其中一隻ETF是中東規模最大的同類產品。他指，從去年11月沙特首隻ETF在香港掛牌，到這次港股ETF在沙特上市，是「一帶一路」資金融通的良好例子。

他又稱，香港金管局與沙特公共投資基金（PIF）簽署備忘錄，共設一個規模10億美元的投資基金，將投資於香港和粵港澳大灣區的企業，涵蓋製造業、再生能源、金融科技和醫療保健等在沙特的業務。而在機構合作層面，香港科技園以及恒指公司分別與未來投資倡議研究所（FII Institute）、沙特交易所（Saudi Tadawul)等簽訂合作協議。

財政司司長陳茂波在利雅德出席未來投資倡議大會。（陳茂波網誌）

今次出訪沙特，亦有超過20間來自香港的初創企業在沙特「未來投資倡議」(FII) 會議期間路演，部份已獲沙特投資人邀請進一步探索潛在的業務合作；當中七間初創跟中東企業和機構簽署備忘錄，共同探索發展機遇及落地應用場景。陳茂波表示，團隊與沙特的投資者和金融監管部門交流積極，雙方將深入探討兩地在金融服務、產品開發和人才培訓方面的合作。

他還表示，2023年香港曾舉辦FII首屆亞洲峰會，現正積極和FII商討2025年重臨香港舉辦第二屆峰會。

陳茂波（右二）出席未來投資倡議大會，並在大會主題討論環節「全球南方是否已成為經濟增長的引擎？」發言。（新聞處）

中東機構讚香港金融市場高效成熟

陳茂波透露，感受到當地對與香港合作意願非常積極，部分團員繼續留在利雅得，或已計劃未來數周再訪中東，以繼續跟當地伙伴洽談磋商，「此行讓我們更深刻體會到『香港品牌』的獨特價值」。

他說，不少中東機構代表認為香港金融市場高效成熟、產品多元創新、專業服務水平高、在多個領域與國際標準接軌，以至經歷過不同周期和挑戰並不斷完善監管制度等，是他們推動金融市場改革發展的重要參考對象。

陳茂波（中）總結沙特阿拉伯訪問行程成果（政府新聞處）

機構代表亦表示，香港基建的設計、建造、營運均位居世界前列，他們歡迎香港的專業服務機構、發展商和承建商到沙特發展。

推動與中東文化交流

此外，不少中東投資機構都表示，香港國際化、多元化能兼容尊重不同文化價值，不僅可以聯通內地和傳統歐美及中東市場，更可聯繫各個不同背景和文化的新興市場。陳茂波指，未來會「打造一個更深厚穩固的工商金融創科網絡」。

陳茂波指，中東伊斯蘭文化源遠流長，與國家有千年以上的交流和對話。因此，他亦期望在金融、創科以及投資合作之餘，香港作為中外文化藝術交流中心，能推動兩地人民往來、文化交流互鑒，「促進彼此之間的民心相通」。