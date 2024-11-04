澳門新特首｜習近平重要講話　姚志勝：冀港澳加強合作強強聯手

全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長女姚志勝認為，國家主席習近平上周五會見當選並獲中央任命為澳門第六任行政長官的岑浩輝時發表的重要講話，為澳門「一國兩制」成功實踐提供了根本遵循，對香港「一國兩制」實踐行穩致遠同樣具有十分重要的指導意義。港澳共同用好中央支持，抓住三中全會改革開放機遇，發揮「一國兩制」優勢，加強不同領先領域協作，有利形成港澳協同發展新格局。



他指，港澳加強合作，是中央的希望，港澳不僅要按照三中全會決策部署，加強推動「雙循環」流動，做好助力國家「引進來」「走出去」角色，且要強強聯手，開展粵港澳大灣區多層次對外交流。



11月1日，岑浩輝在北京獲國家主席習近平接見。（澳廣視影片截圖）

在國家主席習近平見證下，國務院總理李強上周五向岑浩輝頒發了任命他為中華人民共和國澳門特別行政區第六任行政長官的國務院第794號令。國務院港澳辦發言人表示，這彰顯了中央對「一國兩制」事業和澳門工作的高度重視，也標誌着中央對特別行政區行政長官任命制度和行政長官對中央負責制度更加健全完善。

姚志勝今日（4日）在《文匯報》撰文指，習近平在會見岑浩輝的講話，指明了把握三中全會機遇與發揮「一國兩制」制度優勢、健全港澳對外開放作用機制的內在聯繫和重要意義。中國在世界經濟增長中扮演越來越重要的角色，港澳同為國家「雙循環」的重要交匯點，澳門在「一國兩制」下，需要更好發揮作為全球最開放貿易和投資經濟體之一的獨特作用，香港也要更好發揮國際金融、航運、貿易中心的獨特角色，共同把三中全會的開放部署轉化為港澳發展動能，在經貿、金融、物流等方面加強互動協作，為國家改革開放事業貢獻港澳力量，也為港澳自身更好發展。

11月1日，岑浩輝在北京獲國家主席習近平接見，同場由國務院總理頒授澳門第六任行政長官國務院令。（澳廣視提供片段截圖）

姚又指，習近平勉勵岑浩輝說，擔任行政長官是一份沉甸甸的責任，承載着中央的重託和廣大澳門居民的厚望。習主席希望岑浩輝勇挑重擔、不負使命，帶領特別行政區新一屆政府，團結社會各界，勠力同心、守正創新，擔當進取、善作善成，不斷開創具有澳門特色的「一國兩制」實踐新局面，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。這充分彰顯了中央對澳門特區的關懷和對新一任行政長官任命工作的高度重視。

事實上，港澳發展都需要港澳行政長官做好「當家人」和「第一責任人」，中央繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，行政長官要帶領特區政府不斷開創「一國兩制」實踐新局面。香港特區行政長官李家超在新一份施政報告提出了許多推動香港改革、對接國家部署的新理念、新舉措，而習近平主席的講話為澳門「一國兩制」成功實踐行穩致遠增添了最強底氣。

岑浩輝曾形容澳門與香港關係「打都打唔甩」（梁鵬威攝）

港澳強強聯手 更好發揮一國兩制優勢

他認為，香港與澳門地緣相近，人文交流頻繁，經貿往來密切。港澳加強合作，是中央的希望，是兩地的共同願望，是我們的共同利益所在。在國家強國建設的新時代，港澳合作有很多對接點。岑浩輝在當選後曾形容兩地關係緊密，「打都打唔甩」，表達了加強澳港合作的強烈意願。

最後，他指港澳未來不僅要按照三中全會決策部署，加強推動「雙循環」流動，做好助力國家「引進來」「走出去」角色，而且要強強聯手，開展粵港澳大灣區多層次對外交流，在國家對外開放中更好發揮「一國兩制」制度優勢，促進港澳「一國兩制」再放異彩。