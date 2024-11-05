消息：夏寶龍周五深圳主持香港發展座談　商界、地產商獲邀出席

港澳辦主任夏寶龍上月在北京兩度見本港外資，希望多發揮和貢獻香港。《香港01》獲悉，夏寶龍將南下深圳，周五（8日）主持有關香港發展座談會，獲邀出席的主要是本地工商界、地產商和國際企業代表，座談會預留一整天時間舉行，預料會上再度談及對商界貢獻香港的實際行動。行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄也會出席。



夏寶龍今年2月南下香港會見商界，與瑞安的羅康瑞握手。（港澳辦網頁圖片）

消息：座談會預留一天時間舉行

《香港01》獲悉，部分工商界組織、地產商代表及國際企業最近收到通知，港澳辦主任夏寶龍南下深圳，周五（8日）主持有關香港發展座談會。夏寶龍今年2月訪港期間，曾與廿多名商界代表在政府總部見面近4小時，今次是相隔半年多再大規模會見本港工商界代表。

夏寶龍今年2月南下香港在政府總部與本港商界會面。（港澳辦相片）

料再談貢獻香港實際行動期望

有商界代表預料夏寶龍再次談及對商界的期望及商界貢獻香港的實際行動。夏早於二月與商界會面時，已呼籲企業家用實際行動為香港發展、國家建設作出新的更大貢獻。到今年九月，夏寶龍會見訪京的行政長官李家超時，再提出希望香港工商界將愛國愛港熱情，轉化實際行動。

另外，有消息指座談會也會討論香港如何進一步推進由治及興、助力國家進一步深化改革等。

10月28日，港澳辦主任夏寶龍會見怡和控股有限公司執行主席班哲明·凱瑟克。（港澳辦）

10月28日，港澳辦主任夏寶龍會見怡和控股有限公司執行主席班哲明·凱瑟克。（港澳辦）

夏寶龍上月兩見本港外資談期望

夏寶龍最近都頻頻見商界，上月先後會見「老牌英資」怡和集團以及滙豐集團高層。他向怡和提出希望集團以自身與香港共同發展的生動例證，增進國際社會對香港的了解、堅定對香港的信心，繼續發揮優勢、積極作爲，「為香港保持繁榮穩定更好發揮作用」。

夏寶龍在北京會見滙豐集團主席杜嘉祺一行。（港澳辦）

與會見滙豐集團時相比，都有一個共通點，就是希望集團繼續發揮優勢，積極參與中國高質量發展和高水平對外開放，為香港繁榮發展多作貢獻。

立法會午宴。（資料圖片/林靄怡攝）

立法會周五午宴將改期

立法會原定周五中午，安排議員與行政長官、行政會議成員及政府官員午宴。《香港01》獲悉午宴將會取消，有機會改至月底才舉行。不過，立法會網頁截至今早仍未更改日程。