夏寶龍見理大校長　指高校管治團隊要有相互信任支持的高尚品德

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍，今日（31日）在北京會見香港理工大學校董會主席林大輝及校長滕錦光一行。夏寶龍表示，香港高校管治團隊包括校董會、校長，要有相互信任支持、善於團結合作的高尚品德。



翻查資料，夏寶龍在5月10日曾接見由教育局局長蔡若蓮率領的高校領導研習團，但會見訪京本港單一大學校董會主席及校長則屬首次。



10月31日，夏寶龍接見理工大學校董會主席林大輝、校長滕錦光一行。（港澳辦）

充份肯定理大參與國家重大項目

夏寶龍表示，理大近年培育擁有家國情懷、具備全球視野和勇擔社會責任的人才，在學科建設、科研創新、成果轉化、參與國家重大項目等方面取得優異成績給予充份肯定。他表示，香港的大學在國際社會享有盛譽，是國家高等教育的寶貴資源，是香港的重要優勢和核心競爭力。

夏寶龍指，香港各大高校包括校董會、校長在內的高校管治團隊，不僅需要有奉獻教育事業的崇高理想，還要有相互信任支持、善於團結合作的高尚品德。他說，管治團隊要堅定支持行政長官和特區政府依法施政，共同把大學建設好、管理好、發展好，不斷擦亮香港高等教育「金字招牌」。

10月31日，夏寶龍接見理工大學校董會主席林大輝、校長滕錦光一行。（港澳辦）

冀高校堅持愛國愛港鮮明底色 聚焦國家所需

夏寶龍又說，中央堅定支持香港按照「一國兩制」方針辦好教育事業，他希望包括理大在內的香港所有高校堅持愛國愛港鮮明底色，聚焦國家所需、香港所長，充份發揮「一國兩制」制度優勢，緊跟時代步伐，主動識變應變求變，努力培養堪當民族復興重任的棟樑之才，助力香港打造國際高端人才集聚高地和國際高等教育樞紐，為加快推動香港由治及興，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

港澳辦室務會成員向斌參加會見。

10月31日，夏寶龍接見理工大學校董會主席林大輝、校長滕錦光一行。（港澳辦）

夏寶龍在5月10日曾接見由教育局局長蔡若蓮率領的高校領導研習團，翻查港澳辦網頁的公告，今次是夏寶龍首次單獨會見香港單一大學的校董會主席及校長。

今年九月，當港大校委會全盤接納政府調研小組有關大學高層人事安排的建議後，第十屆中國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端撰文就事件作總結分析，指中央機構及地專家學者雖然很關注事件，但據他所見，他們從未就事件公開表態，因校政管理屬本港高度自治範疇，反映中央極為尊重香港的高度自治。他又指，身為港大校監的行政長官李家超親自督導化解風波，是問題獲妥善處理關鍵，體現特區政府的管治水平和能力。