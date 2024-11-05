林定國陪同參觀「國家法治建設成就展」　學生考慮不當老師做律師

香港法律周2024正在舉行，今日（5日）下午有中學生到場，參與由律政司及中國法律服務（香港）有限公司共同策劃、在香港展出的「國家法治建設成就展」。



律政司司長林定國表示，學生展現出對國家法治發展的強烈好奇心，對香港及內地法律文本的熱情更讓人印象深刻。



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林定國今日與這班中學生一起參觀，他說學生不只是到場打卡，亦對國家法治發展有強烈的好奇心，問答環節踴躍舉手搶答，更有人表示考慮「轉跑道」，不做老師改做律師。

「國家法治建設成就展」除了國家法治建設大事記外，還有「着力推進新時代全面依法治國開闢良法善治新境界」和「香港的普通法制度如何協助國家法治建設」兩部份，中英雙語展出至本周五（8日），現場亦有《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國民法典》、《香港基本法》等文本以供取閱。

林定國在社交媒體亦拋出問題，考考大家：你知道國家現行《憲法》是哪一年制定的？香港現在有多少位大灣區律師？除了香港，中國還有其他地區實行普通法制度嗎？還有，明年正式成立的國際調解院總部會設在哪裡？