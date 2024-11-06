保安局熊仔等衞星載荷太空館展出　鄧炳強首日參觀

保安局及轄下紀律部隊和輔助部隊周三（6日）起一連6日，在香港太空館大堂舉行展覽，展出早前精心挑選隨國家「實踐十九號衛星」升空的文化創意物品，以加強市民的民族自豪感。保安局局長鄧炳強於其社交平台表示，他於展覽首日到場參觀，向市民傾偈派禮，順便介紹展品，呼籲市民把握展期欣賞。



「實踐十九號」衛星9月27日發射升空，10月11日成功返航。 鄧炳強早前在政府總部主持開箱儀式，將載荷和航天搭載證明交予各部隊首長。保安局挑選的文化創意物品及宣傳品包括國安漫畫，代表著維護國家安全是保安局的重任。

而作為漫畫主角之一的「保安熊仔」，亦特製裝備遠赴太空。開放沙頭角禁區旅遊也是保安局的重點推廣項目，因此局方亦挑選了一系列具有沙頭角文化特色的宣傳品上太空。

保安局及轄下紀律部隊和輔助部隊在香港太空館大堂舉行展覽，展出早前精心挑選隨國家「實踐十九號」衛星升空的文化創意物品。（政府新聞處圖片）

各紀律部隊和輔助部隊，均揀選了別具意義的搭載物品，包括多支部隊的吉祥物，如香港警務處的「提子」和少年警訊的「豆苗仔」、香港海關Customs Yes熊公仔、懲教署更生先鋒領袖 「Captain Gor」和醫療輔助隊「有心熊」，其他物品還有香港特區護照和身份證樣本等。