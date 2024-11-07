特朗普當選｜中美交流基金會：中美關係會有轉機　香港可促進交流

2024年美國大選由特朗普（Donald Trump，又譯川普）勝選，他在競選期間曾揚言計劃對中國進口商品徵收60%關稅。不過，中美交流基金會總裁周建成認為，事情會有轉機，因特朗普會為美國爭取利益，但對方同時是成功的商人，中國作為第二大經濟體，美國可以從中找到商機。他又認為，「一國兩制」下的香港在中美關係中擔當重要角色，有助促進兩國交流。



另外，基金會將在本月15及16日舉行「2024香港中美論壇」，討論包括「2024年美國大選:中美關係的走向」，開幕式邀請中國駐美大使謝鋒及美國駐華大使伯恩斯致辭。



中美交流基金會總裁周建成認為中美關係有轉機（馮子健攝）

香港做好橋樑角色可促進中美交流

雖然特朗普曾揚言要加關稅，周建成卻認為事情有轉機，目前仍要視乎特朗普的內閣成員組成，及最終會否考慮增加關稅。不過，他指出選民在競選時也對經濟穩定表達了訴求，特朗普是成功的商人，當然會爭取最好的利益，但美國與中國合作亦有商機。

他又指，香港可成為中美之間橋樑，又指香港是被世界信任的城市，「一國兩制」為港帶來好處，港人又懂中文及英文，故香港在中美關係擔當重要角色，亦有獨特地位，可以促進兩國交流。

周建成指下周舉行的中美論壇正希望大家提出意見助制定政策（馮子健攝）

他續稱，本次舉行論壇正是希望大家來給予好意見，最後會制定政策建議，給不同國家政府考慮。

今次論壇的主題為「回顧與展望」，將於本月15至16日在灣仔舉行，旨在為中美關係及全球穩定開闢新路徑。開幕式將邀請中國駐美大使謝鋒及美國駐華大使伯恩斯致辭。中美交流基金會副主席馮國經將主持高級別對話，參與者包括塞爾維亞前總統鮑里斯•塔迪奇（Boris Tadic），美中關係全國委員會董事會主席、前美國貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky）、阿里巴巴集團主席蔡崇信等。此外，論壇亦邀請了中共中央對外聯絡部副部長陸慷出席並發言。

活動邀請到中國外交部前副部長、前駐美大使崔天凱，前美國駐華大使、蒙大拿州參議員馬克斯 •鮑卡斯（Max Baucus），前中央情報局前助理副局長偉德寧（Dennis Wilder），美國國務院前副助理國務卿、首席中國政策專家華自強 （Rick Waters）等。

中美交流基金會的榮譽主席為前特首董建華，主席為弘毅集團董事長趙令歡，兩位副主席除了馮國經，還有東方海外非執董、董建華兒子董立均，12名理事包括吳光正、李家誠、陳啟宗、梁愛詩、劉遵義、馮華健等。