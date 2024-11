特朗普當選｜大摩料美國最快明年上半年　向中國產品加徵50%關稅

美國前總統特朗普再次入主白宮,摩根士丹利表示,對亞洲來說,其當選最重要的議題是關稅情況。市場焦點將是實施關稅實施的幅度及時間,是否僅對中國徵收50%或60%的關稅,還是會有更多經濟體面臨關稅上調,以及是否會對所有進口商品徵收10%的統一關稅,這些問題目前仍然懸而未決。若美國落實加徵關稅,可能會對中國和亞洲的前景帶來下行風險,同時亦要關注企業信心及金融市場環境。



大摩指,假若特朗普對中國進口商品徵收50%關稅,基於美國政府早前已完成徵收50%關稅的可行性調查,相信可以輕易實施,預期有關關稅可能最快在2025年上半年開始實施。

不過大摩認為,特朗普未來對中國徵收50%關稅,對亞洲經濟的下行壓力或小於2018至19年,因中美貿易緊張局勢已持續7年,企業早前令供應鏈更多元化,而且中國對美國的出口份額自2017年以來已有所下降,中資上市企業對美加的收入佔比已從2017年佔總收入的5.7%,降到2024年的3.7%,對中國經濟增長的拖累或小於2018至19年間的1個百分點,故這次對全球和中國企業信心的打擊可能不會像昔日般大。

特朗普:Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump takes the stage to address supporters at his rally, at the Palm Beach County Convention Center in West Palm Beach, Florida, U.S., November 6, 2024. (REUTERS)