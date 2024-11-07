特朗普當選｜大摩料美國最快明年上半年 向中國產品加徵50%關稅
撰文：張偉倫
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美國前總統特朗普再次入主白宮，摩根士丹利表示，對亞洲來說，其當選最重要的議題是關稅情況。市場焦點將是實施關稅實施的幅度及時間，是否僅對中國徵收50%或60%的關稅，還是會有更多經濟體面臨關稅上調，以及是否會對所有進口商品徵收10%的統一關稅，這些問題目前仍然懸而未決。若美國落實加徵關稅，可能會對中國和亞洲的前景帶來下行風險，同時亦要關注企業信心及金融市場環境。
大摩指，假若特朗普對中國進口商品徵收50%關稅，基於美國政府早前已完成徵收50%關稅的可行性調查，相信可以輕易實施，預期有關關稅可能最快在2025年上半年開始實施。
不過大摩認為，特朗普未來對中國徵收50%關稅，對亞洲經濟的下行壓力或小於2018至19年，因中美貿易緊張局勢已持續7年，企業早前令供應鏈更多元化，而且中國對美國的出口份額自2017年以來已有所下降，中資上市企業對美加的收入佔比已從2017年佔總收入的5.7%，降到2024年的3.7%，對中國經濟增長的拖累或小於2018至19年間的1個百分點，故這次對全球和中國企業信心的打擊可能不會像昔日般大。
相對於關稅的直接影響，大摩表示，全球企業信心和資本支出放緩的間接影響更值得關注，從2018至19周期的經驗來看，全球企業信心疲軟導致全球資本支出及貿易周期放緩，對亞洲增長前景的影響，較關稅對出口的直接影響更為嚴重，預期亞洲各國的影響各異，當中出口佔比較高的國家如澳洲及印尼受的影響或更大。