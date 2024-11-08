回應特朗普曾稱會爭取釋放黎智英　林定國：不應干預本港法律程序

美國總統選舉由共和黨的特朗普勝出，特朗普曾表示會爭取釋放涉及國安罪行正受審的黎智英。律政司司長林定國今日（8日）回應指，根據法治精神，任何人都不應講任何說話嘗試干擾香港進行中的法律程序。至於會否擔心自己在特朗普重新執政後被制裁，他強調，個別人士對他的言行和威脅，絕不會動搖他為香港履行的責任。



林定國總結法律周五天的成果（林定國FB）

一連五日的香港法律周2024今日（8日）最後一日。律政司司長林定國說在閉幕活動致辭時表示，三中全會提出深化改革、推進中國式現代化。行政長官上月發表的施政報告，在提出改革發展的同時，亦不忘守正創新，讓普通法制度得以繼續有效發揮作用。

他表示，一帶一路倡議今年起進入第二個10年進程，該倡議的最終目標是建立世界共同體，在早前本港舉行的一帶一路高峰論壇，國家發改委官員指出香港要加強亞太區國際爭議及調解中心地位，特區會持續加強與內地法律界的合作，他今日稍後將見證香港律師會與新疆律師協會簽署合作協議。

司法部副部長王振江（左）出席法律周活動（林定國Fb）

王振江：法治是「中國之治」的金鑰匙 是「一國兩制」的穩定器

國家司法部副部長王振江財在閉幕活動發表主題演講，從三方面探討「國家法治建設的發展及香港法律服務業的角色」，包括在習近平法治思想引領下，國家法治建設取得的顯著成就；進一步深化法治領域改革，不斷完善中國特色社會主義法治體系；他指出，香港法律服務業要善用普通法「內聯外通」功能，擴大與世界各地法治合作「朋友圈」。

王指，法治是「中國之治」的金鑰匙，是「一國兩制」的穩定器，也是香港繁榮發展的重要保障，籲香港法律服務業要善用普通法內外聯通的功能，持續鞏固法治營商環境，打造國際法律服務樞紐品牌。他又表示，司法部將繼續支持香港律政司舉辦更多類似活動，持續拓展交流合作的廣度和深度，力爭形成更多務實成果，攜手推動「一國兩制」事業得穩致遠，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興貢獻法治力量。

行政長官李家超透過視像在法律周閉幕活動致辭（林定國Fb）

李家超：法律人才培訓學院加強本港地位

行政長官李家超今日（8日）在閉幕活動上進行視頻致辭時表示，香港作為營商的最佳選擇，有賴於穩定司法體系，又指國際調解院將在港落戶，應在香港社會培養和解精神，政府將帶頭及鼓勵私人企業在合作協議中加入調解條款。

李家超又指，今天下午將會啟動「香港國際法律人才培訓學院」，有助培訓法律專業技能，亦將與國際組織和法律機構合作，加強「一帶一路」倡議下的區域交流，同時加強香港作為培養法律人才中心的地位。

終審法院首席法官張舉能（林定國FB）

張舉能：普通法在一國兩制下繼續發揮作用

終審法院首席法官張舉能致辭時表示，法治是香港法律、社會和經濟制度的基石，確保法律得到公平和一致的適用，也是穩定商業參與的基石。

張舉能指出，香港法治遵循普通法傳統，普通法在「一國兩制」的框架下繼續發揮核心作用；《基本法》保證香港沿用普通法制度，對保持香港獨特的法律地位至關重要，普通法強調一致性、明確性。