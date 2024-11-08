蔡冠深：夏寶龍冀港商按中央部署振經濟　囑「沒港口就不是香港」

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍南下，今日（8日）在深圳主持「香港工商界人士座談會」。出席會議的中總會長蔡冠深引述夏寶龍指，香港港口很重要，不要因為港口名次有變而影響，強調香港要「抱著港口」，直言「香港沒有港口，就不是香港」，未來應與內地互補。夏又認為香港要發揮優勢，冀企業家按中央部署做好經濟，發揮優勢共同建設香港。



被問及商界如何貢獻，是否要做多一些，蔡冠深直言「肯定啦」，商界是搞好經濟的主力軍，引述夏寶龍希望香港企業家全力以赴，根據中央戰略部署做好，又引述夏寶龍指「一國兩制」不會變、不走樣，希望香港企業家能夠愛港護港，將相關建設做好。

不要認為港口出現變化就不是重點

具體方面，蔡冠深表示夏寶龍提及香港港口，指不要以為香港港口出現變化就不是重點。蔡指出，三中全會要香港做好金融、航運中心，最後提及貿易中心，認為中央亦要香港港口做好，不過香港港口可以主要做貨運物流與內地分工，並認為香港應做高端服務業。

葵涌貨櫃碼頭。（香港01攝）

夏寶龍：香港沒有港口，就不是香港

蔡冠深又指，夏寶龍點出香港港口很重要，並非港口名次變化就需要變化，引述夏寶龍指「香港要更加抱住港口」，更表示「香港沒有港口，就不是香港」。蔡認為，商界要將香港港口提升，轉做高端、登記、服務、保險，物流貨運，會比內地港口優勢。

對於會上有否提及美國大選，蔡冠深指話題敏感，不便回答。

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新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示：「新鴻基地產將一如既往持續看好和發展內地和香港市場，圍繞擴大投資、支持國家高質量發展方面，持續投放資源發展項目和物業管理，提升商業和生活品質；持續推動消費線上線下相結合，豐富客戶消費體驗，以及在太陽能發電、環保和綠色科技等各方面加大投入科技應用，提升效率及服務水平，積極與社會各持分者合作激活地區經濟，以實際行動發揮自身優勢貢獻國家所長。」