夏寶龍座談會後港府密集發文　李家超：會凝聚工商界力量共建香港

中央港澳辦、國務院港澳辦今日（8日）在深圳召開2024年香港工商界人士座談會，行政長官李家超、特區政府官員以及29名香港工商界人士出席。



晚上，有份參與座談會的特區官員在社交媒體密集發文，講述負責部門如何推動國家和香港經濟發展。



李家超晚上在社交媒體表示，特區政府作為香港特區的當家人，會團結帶領香港社會各界銳意改革，識變、求變，全面拼經濟謀發展，惠民生建未來。他會和團體總結座談會的內容，凝聚工商界力量，讓愛國愛港情懷轉化為實際行動，共建香港、發展經濟、改善民生，為中國式現代化強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

政務司司長陳國基在社交媒體表示，香港工商界一直緊貼市場脈搏，靈活多變，網絡、資源和人才豐富，可更積極推動技術創新、產業協作，服務新質生產力的發展，鞏固和提升香港核心優勢。他亦認為，香港工商界亦可在助力國家對外開放中發揮更大作用，擔當内地與國際市場接軌的「超級聯繫人」角色，加强内地、香港和海外網絡的聯動，成為國內大循環的參與者、國內國際雙循環的促進者，助力「走出去」、「引進來」，讓中國大市場成為世界大機遇。

陳國基提到，人才是社會經濟發展的基礎性支撐，而他領導即將成立的「教育、科技及人才委員會」，將加強頂層統籌，推動育才、聚才、科技協同發展，而工商界的蓬勃發展，正正可以為不同領域的人才提供無限機遇，與政府攜手並肩推動國際高端人才集聚香港。

財政司司長陳茂波則表示，企業家是具有社會影響力的經濟建設參與者，也是受益者，須支持和助力政府推動香港經濟轉型升級、產業結構多元發展，並擔負起社會責任，為建設更繁榮、更美好、更和諧、更公平普惠的社會，貢獻力量。此外，也應在各自的海內外生意網絡、朋友圈，協助澄清對香港情況的誤解，說好香港故事、中國故事。

陳茂波說，特區政府會繼續發揮政策引導、資源引領、共識凝聚、宣傳推廣等角色，團結社會和工商各界準確識變、科學應變、主動求變，把資源更有效引導至各種有利推動香港經濟發展、社會建設、和惠及民生的項目上。他認為，在中央的堅實支持、行政長官的團結領導下，只要香港辨識大勢、定好方向、認準目標、堅定信心、砥礪打拼，香港將實現更美好、更包容普惠和更可持續的發展，也將在國家強國建設、民族復興的路上作出新的、更大的貢獻。

律政司副司長張國鈞表示，夏寶龍寄語大家要正確認識自身發展與香港發展、國家發展的關係，堅定對香港和國家發展的信心，主動識變應變求變，充份發揮「一國兩制」制度優勢，以實際行動詮釋愛國愛港，共同建設美好香港。

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商務及經濟發展局局長丘應樺表示，在「一國兩制」的制度優勢下，香港的競爭力和優越的營商環境獲國際所肯定，早前香港獲評為最自由經濟體，世界競爭力的排名為全球第五。由此可見，香港的營商優勢絕對無可置疑。丘應樺深信各界只要更好地善用香港「背靠祖國、聯通世界」的優勢，發揮「三中全會」的精神，全面深化改革，以新思維鞏固提升香港國際貿易中心的地位，定能推動香港經貿發展踏上新台階。

丘應樺說，香港中小企業擁有靈活變通的特質，只要大家凝聚力量，尋求突破，團結一致，必定能從中找到新機遇，新路向，香港前景必然亮麗，為國家邁向高質量發展作出貢獻。

發展局局長甯漢豪指，夏寶龍鼓勵工商界堅定支持特區政府落實長遠發展規劃，拓展發展新空間。甯漢豪表示，推動土地及樓房發展有賴公私營協作。今年《施政報告》提出在數個範疇邀請企業表達意向，包括試行「片區開發」、開拓生態旅遊及推動遊艇旅遊，期望工商界積極參與，亦期望在其他發展項目如原址換地及舊區重建，得到業界大力支持，以更好結合「有為政府」和「高效市場」，加快推動香港高質量發展。

甯漢豪又提到，早前生效的《政府租契續期條例》，簡化地契續期安排，利民便商，有助維持業權人和投資者信心，締造更好條件讓特區政府和工商界全力拼經濟、謀發展、惠民生，加快推動香港由治及興。

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創新科技及工業局局長孫東表示，香港現正全速建設國際創新科技中心，積極打造本地創科產業體系，包括人工智能、微電子、生命健康科技、新能源等新興和未來產業的發展壯大均需要工商界的鼎力支持和參與。局方會確實履行當家人職責，在推動本地科研發展、發展新質生產力、實現新型工業化上擔當作為，並積極對接國家發展策略，以務實開放態度，拼經濟、謀發展、惠民生，並為工商界創造條件參與發展。孫東指，局方會與工商界一起努力，共同建設美好香港及助力國家進一步全面深化改革進程中發揮更大作用、作出更大貢獻。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席今日會議，局方表示財庫局將繼續積極推動金融創新，進一步強化香港國際資產及財富管理中心和國際風險管理中心的地位；持續優化「互聯互通」機制；加強全球最大離岸人民幣業務樞紐的角色；以及積極拓展和深化海外網絡，開拓新增長點，為香港金融業注入新動能。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，文化體育及旅遊局一直致力促進文、體、旅融合發展，未來將會以發掘新思路、新點子，以建立新氛圍，探索及開發高質量和富有特色的方向融合文體旅三方發展，達致推動多元經濟，令香港實現更好未來，從而增強香港市民的獲得感、幸福感、安全感。同時發揮中外藝術文化交流中心的角色，抓緊機會面向海外說好中國故事和香港故事。

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運輸及物流局局長林世雄表示，在當前全球經濟變化的背景下，特區政府與業界的攜手合作尤為重要。他相信業界會繼續發揚愛國護港的傳統，更好發揮他們在保持香港長期繁榮穩定方面的重要的角色和責任。局方會繼續推動改革，致力鞏固提升香港國際航運中心及航空樞紐的傳統優勢。

林世雄提到，局方去年發表《海運及港口發展策略行動綱領》及《現代物流發展行動綱領》，正正是為了與業界一同努力，增強本地港口與物流業的競爭力。今年《施政報告》亦提出改革現時的「香港海運港口局」成為「香港海運港口發展局」，委任非官方人士出任主席，正正是希望集合業界的專業知識，更有效支援政府推進香港航運業的可持續發展。

航空方面，林世雄指三跑道系統即將啟用，擴建後機場於2035年起將能夠處理每年1.2億人次旅客和1,000萬公噸貨物。他說，局方會繼續支持香港國際機場開拓新航點和航班、將「機場城市」打造為世界領先新地標。