楊潤雄缺席Hypefest開幕　田北辰：政府有冇重視？｜政壇諸事町

Hypefest 2024 Hong Kong今日舉行開幕禮，原定邀請文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席，但他沒有露面。立法會議員田北辰開幕禮後見記者，指今日到場支持項目及「捧楊潤雄局長場」，不料楊潤雄缺席，田批評：「香港好多有能力嘅人幫政府做好多嘢，但政府有冇重視，我都唔知。呢單嘢都唔平，政府係咪要畀面多謝主辦單位呢？」



田續稱，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍日前呼籲盡能力支持香港發展，田批評「咁樣搞落去，唔知仲有冇其他發展商支持呢個呼籲」，又指自己能力卑微，亦盡量抽時間出席活動。他又指，沒有機會感謝主辦單位，因沒被邀請上台講話及拍照。



文化體育及旅遊局回覆《香港01》查詢時指，楊潤雄今日早上有其他工作，所以沒有出席。



盛事基金資助1500萬 田質疑政府代表不出席「唔知抵唔抵」

活動獲「文化藝術盛事基金」批出1,500萬元資助，被問及資助是否值得？田指「如果政府代表連開幕都唔出席，咁我又唔知佢覺得抵唔抵」，又稱議員對活動寄予盼望，「但都要有人出嚟做先得。」

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛亦出席開幕禮。對於楊缺席，田指鄭志剛有如做「獨腳戲」，形容「有點怪」。他續指，楊的缺席原因不是關注點，「咩原因都好，我同4個議員都搵到時間嚟，呢啲嘢最好以後唔好發生。」

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室昨日（8日）在深圳召開2024香港工商界人士座談會，行政長官李家超、多名司局長包括楊潤雄等出席。