宋芝齡成立青年聯會　拉埋《流行都市》呢位主持入會｜政壇諸事町

自由黨宋芝齡和新民黨黃守東落選區議會後，繼續留守灣仔且動作頻頻，繼早前計劃開網上節目跟進地區投訴，這對「無綫才女」與「無綫才女」 再合作，成立灣仔青年聯會。宋芝齡是聯會首屆主席，黃守東則是副主席，理事之中亦有藝人身影，就是與宋芝齡一起主持無綫《流行都市》節目的譚永浩。



宋芝齡向《香港01》表示，譚永浩沒有政黨背景，將負責青年文化藝術發展範疇，希望為灣仔帶來新元素，透露邀請樂壇新人范明熙（小V）擔任聯會的青年大使，兩人將在明天（30日）聯會就職典禮上以音樂劇演繹聯會未來發展及願景。



自由黨灣仔支部主席宋芝齡（右二）擔任灣仔青年聯會首屆主席。（灣仔青年聯會）

宋芝齡成立灣仔青年聯會

灣仔青年聯會的前身是灣仔青年聯席，是非牟利的青年服務機構。宗旨是為社區提供成長與發展的平台，聚焦健康與體育、藝術與文化、社交網絡三大範疇，協助志同道合的青年人探索興趣，將定期舉辦活動及工作坊。

宋芝齡所屬的灣仔青年聯會，曾上門探長者。（灣仔青年聯會）

去年12月在區議會落選的自由黨灣仔支部主席宋芝齡，擔任灣仔青年聯會首屆主席。她接受《香港01》查詢時說，成立聯會是希望團結地區的青年組織，預告其他灣仔青年團體會員將陸續加入聯會。

無綫《流行都市》節目主持譚永浩曾與宋芝齡在競選街站合照。（宋芝齡Facebook）

《流行都市》主持譚永浩獲邀擔任聯會理事

本身是藝人的她希望將演藝及文化藝術融入灣仔，並且邀請了無綫《流行都市》節目主持譚永浩，加入聯會成為常務理事，負責藝術及文化事務。

宋芝齡（左二）與譚永浩（右二）一起主持無綫節目《流行都市》。（無綫片段截圖）

譚永浩2012年加入無綫電視，是節目《流行都市》主持，過去曾主持《安樂蝸》等節目。（無綫片段截圖）

樂壇新人范明熙擔任青年大使

另外，宋芝齡亦邀請了范明熙（小V）擔任青年大使，兩人將在明天的聯會就職典禮上，以音樂劇形式演繹出聯會未來活動發展及願景。

宋芝齡亦邀請了范明熙（小V）擔任青年大使。（資料圖片）

聯會期望鼓勵更多演藝人投身地區服務，以演藝文化藝術為灣仔帶來新氣象，為青年人打氣。宋芝齡表示，港島其他區都有成立青年聯會，包括東區、中西區、南區，都是隸屬香港島青年聯會。