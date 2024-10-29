宋芝齡成立青年聯會 拉埋《流行都市》呢位主持入會｜政壇諸事町
撰文：潘耀昇
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自由黨宋芝齡和新民黨黃守東落選區議會後，繼續留守灣仔且動作頻頻，繼早前計劃開網上節目跟進地區投訴，這對「無綫才女」與「無綫才女」 再合作，成立灣仔青年聯會。宋芝齡是聯會首屆主席，黃守東則是副主席，理事之中亦有藝人身影，就是與宋芝齡一起主持無綫《流行都市》節目的譚永浩。
宋芝齡向《香港01》表示，譚永浩沒有政黨背景，將負責青年文化藝術發展範疇，希望為灣仔帶來新元素，透露邀請樂壇新人范明熙（小V）擔任聯會的青年大使，兩人將在明天（30日）聯會就職典禮上以音樂劇演繹聯會未來發展及願景。
宋芝齡成立灣仔青年聯會
灣仔青年聯會的前身是灣仔青年聯席，是非牟利的青年服務機構。宗旨是為社區提供成長與發展的平台，聚焦健康與體育、藝術與文化、社交網絡三大範疇，協助志同道合的青年人探索興趣，將定期舉辦活動及工作坊。
去年12月在區議會落選的自由黨灣仔支部主席宋芝齡，擔任灣仔青年聯會首屆主席。她接受《香港01》查詢時說，成立聯會是希望團結地區的青年組織，預告其他灣仔青年團體會員將陸續加入聯會。
《流行都市》主持譚永浩獲邀擔任聯會理事
本身是藝人的她希望將演藝及文化藝術融入灣仔，並且邀請了無綫《流行都市》節目主持譚永浩，加入聯會成為常務理事，負責藝術及文化事務。
樂壇新人范明熙擔任青年大使
另外，宋芝齡亦邀請了范明熙（小V）擔任青年大使，兩人將在明天的聯會就職典禮上，以音樂劇形式演繹出聯會未來活動發展及願景。
聯會期望鼓勵更多演藝人投身地區服務，以演藝文化藝術為灣仔帶來新氣象，為青年人打氣。宋芝齡表示，港島其他區都有成立青年聯會，包括東區、中西區、南區，都是隸屬香港島青年聯會。
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