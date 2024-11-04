鄧家彪搞研討會籲關注九龍東CBD2 參加者將獲贈麻雀｜政壇諸事町
撰文：潘耀昇
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工聯會九龍東立法會議員鄧家彪將於周日（10日）舉辦研討會，探討九龍東可持續高質量發展。他向《香港01》憶述2011至2012年《施政報告》提出「起動九龍東」計劃，當時期望隨着啟德的寫字樓地帶及旅遊休閒設施落地，配合工廈活化效應，可以將九龍東轉型為第二個核心商業區（CBD2）。
不過，新一份《施政報告》未見著墨，鄧家彪希望透過研討會喚起對九龍東發展的關注，尤其觀塘區商廈、工廈林立，位處黃金地段，且寫字樓租金不算高昂，希望利用優勢釋放地區潛力。研討會邀請發展局局長甯漢豪、工業專員及起動九龍東專員等分享如何透過地區拼經濟謀發展。參加者將獲贈「九東」麻雀一枚，可以配合手機AR出現特別效果。
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