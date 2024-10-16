施政報告2024｜消息：加快紀律聆訊程序　中高級公務員赴內地受訓

【施政報告2024/施政報告直播/李家超/施政報告2024重點/施政報告2024懶人包/】新一份施政報告提出強化公務員治理能力，提出檢視《公務人員（管理）命令》和《公務人員（紀律）規例》，進一步優化公務員紀律機制，明年就初步方案諮詢公務員敘用委員會；又會安排中高級及首長級人員到內地和海外知名院校受訓，培養國家觀和國際視野。



政府消息人士稱，今年內局方會先研究如何優化紀制機制，希望加快紀律聆訊程序，強調大原則仍是不失公平性。目前不計部門自行調查所需時間，上財政年度81%的紀律行動在9月內處理完畢，因紀律問題免職個案有51宗，較前五年平均39宗有增加。



公務員事務局局長楊何蓓茵在施政報告發表後，即與四個公務員中央評議會和四個主要跨部門公務員團體代表會面，她指與會代表普遍認同《施政報告》中與公務員事務相關的政策措施，局方會與工會代表保持緊密溝通，聆聽各方意見和建議。



公務員事務局

加強公務員了解國情 與內地多個城市雙向交流

此外，李家超指公務員須充分掌握國家的施政理念和策略。政府會就中央重大政策、報告等舉辦研習培訓，安排中高級及首長級人員到內地和海外知名院校受訓，培養國家觀和國際視野。

特區政府會繼續透過特定計劃，派員到聯合國不同辦事處任職、政府會與大灣區內地城市和北京、上海、重慶、武漢及杭州開展雙向的公務員交流計劃。公務員學院會推出「政府治理人才培育計劃」，加強培養領導人員的治理能力。學院亦會加強內部研究和培訓能力建設。

李家超在施政報告中提出鞏固提升本港航運中心的措施（盧翊銘攝）

消息人士指，「政府治理人才培育計劃」預計2025年推出，強調屬長期計劃，旨在一段時間培育人才，由所屬部門提名及僅限中高級公務員參加，會有定期學習及交流，惟計劃仍在設計中，未知人數及所涉及公帑。

至於制度化公務員研習國家施政理念和策略，消息人士稱，例如舉辦兩會分享會、三中全會分享會，中高層公務員會出席，及後需向部門其他同事分享，往後參與精神分享會等，及後都需要向部門同事分享。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

推試點計劃安排公務員到深圳睇牙

此外，明年第一季會推出試點計劃，安排2000名正在輪候衞生署牙科服務的公務員及合資格人士，到深圳醫療機構接受指定牙科服務。政府消息人士指，名額暫定2000個，但仍處於初步階段，未知每年能疏導多少公務員及家屬，相關費用由公務員事務局承擔。

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