范徐麗泰：香港較缺乏危機感、須改變思維　要鼓勵有內容的爭拗

前全國人大常委、前立法會主席范徐麗泰今日在一個論壇上表示，香港繁榮了很長一段時間，有祖國的「大靠山」一直安於現狀，相比新加坡，香港較缺乏危機感，認為香港須改變思維、追上潮流，努力回到「亞洲四小龍」時代的效率和威勢，否則世界會逐漸忘記香港。



她又指，特區政府經常提及香港優勢，但沒有思考現今一代的香港要如何創造優勢。她提到，需鼓勵有內容的爭拗。她指，當政府官員認知到會被議員批評及質問時，在思考政策時會更全面。



范徐麗泰（右）認為要鼓勵有內容的爭拗 （周令知攝）

要思考現今香港如何創造優勢 需鼓勵有內容的爭拗

新一份《施政報告》以「齊改革同發展惠民生建未來」為主題，其中「改革」字眼共出現40次，「改革」已然成為香港社會普遍呼聲。范徐麗泰今日在「灼見名家」周年論壇上表示香港改革最重要是「心態改革」，不能自滿，「再覺得自己幾好、幾安樂，就冇辦法進步」。

范徐麗泰說，最重要的是心態改革，對應中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍所提「香港要識變、應變、求變」，摒棄自滿的心態。「我哋必須要追上潮流。再係度覺得自己幾好、幾安樂，就冇辦法進步」。她又提醒，香港要改變以往做事模式，提高效率，「譬如唔好一件事經十幾個部門，批完先做」。

范徐麗泰指，特區政府經常提及香港優勢，從祖宗傳下來的東西，但沒有思考現今一代的香港要如何創造優勢。她提到，在她擔任立法會主席的年代，議會有很多爭拗，有些爭拗無意思，有些爭拗有內容，需鼓勵有內容的爭拗。

她又指，當政府官員認知到會被議員批評及質問時，在思考政策時會更全面，如果認為議案一定會通過，就未必會思考得深入，故香港在大刀闊斧改革之餘，亦不能忘記細節，同時亦要加倍提升辦事效率，不能再用以前的方法做事，例如需經多個部門審批、開會才能落實措施。

范徐麗泰（右）認為要鼓勵有內容的爭拗 （周令知攝）

范徐麗泰亦提醒政府官員，在現今反對聲音較少、醜化官員的傳媒減少的情況下，更應自行思考所做的事是否正確，亦需聆聽周圍的聲音，隨時隨地學習。