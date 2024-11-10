夏寶龍：建好陸海空三個「港」　須銳意改革不能靠一招鮮、吃遍天

中央港澳辦、國務院港澳辦今日（10日）發文交代港澳辦主任夏寶龍上周五（8日）在深圳與本港工商界座談會的詳情，夏寶龍向與會者指一定要繼續在「港」字上做文章，建造好陸、海、空三個「港」；又指香港也不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」，必須銳意改革，主動作為，在變局中打開香港新天地。



他又提出建設美好香港的六個需要，又指要大力推動創科發展，加大創科資源投入，壯大創科産業規模。此外，也要想方設法加快旅遊業態升級，用好香港1180公裏海岸線和263個島嶼，發展旅遊。夏寶龍又冀本港工商界和企業家要發揮國際聯系廣的優勢，抗衡外部勢力對香港的抹黑。



11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

港澳辦今日發文交代夏寶龍上周五與本港工商界座談的詳情，指夏寶龍對香港工商界爲保持香港繁榮穩定、助力國家現代化建設作出的突出貢獻給予充分肯定。他表示，香港工商界素有愛國愛港的光榮傳統。從新中國成立，到改革開放，再到香港回歸祖國，在各個歷史時期，香港工商界始終憑借自身獨特優勢，奮力拼搏、開拓進取、靈活應變，推動了香港經濟的騰飛，書寫了香港發展的傳奇，并積極參與國家建設和發展，發揮了重要作用。

夏寶龍指出，今年7月30日，習近平主席給祖籍寧波的香港企業家回信，讚揚他們傳承先輩的愛國愛鄉優良傳統，積極創新創業、捐資助學，爲家鄉建設和國家發展貢獻力量，用實際行動詮釋了薪火相傳的愛國心、桑梓情，希望他們積極主動融入國家改革開放大局，爲中國式現代化建設添磚加瓦，爲實現中華民族偉大複興的中國夢作出新的貢獻。這包含着深刻寓意和殷切期待。香港工商界和企業家要正確認識自身事業發展與香港發展、與國家發展的關係。過去，香港工商界和企業家積極投身國家改革開放和現代化建設的曆史洪流，發展了香港，貢獻了國家，也成就了事業。事實一再證明，國家發展好，香港發展好，工商界和企業家的事業就能發展更好。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

夏寶龍指出，當前香港内外環境發生深刻變化，香港發展面臨不少挑戰，也迎來新的機遇。香港工商界和企業家作爲推動經濟發展的主力軍，應當勇于擔當、挺身而出。大家要深入學習領會習近平主席給祖籍甯波的香港企業家重要回信精神，發揚光榮傳統，堅定對香港和國家發展的信心，主動識變應變求變，充分發揮「一國兩制」制度優勢，以實際行動诠釋愛國愛港，共同建設美好香港，在強國建設、民族復興偉業中更好發揮作用。

建設美好香港的六個需要

夏寶龍表示，建設美好香港，需要大家堅持以港爲家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢；需要大家開拓創新，積極探索新産業、新業態，爲香港培育經濟增長新動能；需要大家堅定支持特區政府，衆志成城，共同推進落實長遠發展規劃，爲香港拓展發展新空間；需要大家堅守企業社會責任，爲增進民生福祉多作貢獻；需要大家堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；需要大家主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，在貢獻國家的同時推動香港更好發展。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（運輸及物流局Facebook）

繼續在「港」字做文章 建設好陸、海、空三個「港」

他指，香港以港爲名、憑港而興，以海納百川、吐故納新之態，彙集國際商品和資金、技術、人才等重要生産要素並配置到全球，造就了國際金融、航運、貿易中心的地位。香港也由此成爲國際公認的創業天堂、投資熱土。一定要繼續在「港」字上做文章，建設好陸、海、空三個「港」。

要大力推動創科發展 加大創科資源投入

夏寶龍續指，當前新一輪科技革命和産業變革深入發展，科學技術越來越成爲推動經濟社會發展的主要力量，創新已成爲引領發展的第一動力。今日之世界非昨日之世界，香港也不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」，必須銳意改革，主動作爲，在變局中打開香港新天地。要大力推動創科發展，加大創科資源投入，壯大創科産業規模。

有不少內地旅客在五一假期的最後一天，選擇到離島的長洲旅遊、漫步生活。（梁祖兒攝）

加快旅遊業態升級 用好海岸線和島嶼

他又指，要想方設法加快旅遊業態升級，用好香港1180公裏海岸線和263個島嶼，根據實際發展康養旅遊、度假旅遊、文化旅遊、郵輪旅遊等。又如，面對外部勢力持續對香港抹黑攻擊，香港工商界和企業家要發揮國際聯系廣的優勢，積極舉辦各類國際交流活動，邀請更多外國友人來港實地考察，親眼見證香港的活力與魅力。

最後，夏寶龍相信香港工商界人士一定會繼續發揮推動經濟發展主力軍作用，赓續老一輩的愛國愛港優良傳統，注入新生代的創新活力，在國家新一輪改革開放和香港由治及興進程中找到更大舞台、發揮更大作用、作出更大貢獻。