夏寶龍講話｜唐英年：兩個訊息　商界願支持　但政府不能一意孤行

全國政協常委唐英年表示，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳與香港工商界代表交流，當中帶出兩個訊息，包括希望政府及工商界要改革求變及有實際行動，不要只說不做。他也指出，商界願實際行動支持政府，惟港府亦不能一意孤行。他強調，香港商界不是「齋talk」的人，是愛國及願意支持中央、特區政府及社會各界。



唐英年指夏寶龍會見本港工商界的講話有兩個訊息（周令知攝）

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍上周五（8日）在深圳召開2024年香港工商界人士座談會。港澳辦主任夏寶龍呼籲工商界以實際行動詮釋愛國愛港，指香港工商界、企業家不要當「評論家、旁觀者」、要做「實幹家、行動派」。港澳辦昨日（10日）則發表指，夏寶龍向與會者指一定要繼續在「港」字上做文章，建造好陸、海、空三個「港」；又指香港也不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」，必須銳意改革，主動作為，在變局中打開香港新天地。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

唐英年今日（11日）出席「灼見名家」周年論壇時表示，從文稿中可見，夏寶龍帶出兩個重要信息，第一個信息是要改革、不可太因循，要用改革思維來求變，才有發展空間。他說，座談會與會者包括政府官員，這個信息可以帶來動力，對官員、商界及社會都是一種鞭策。

唐英年：本港商界不是「齋talk」的人 但也要條數計得掂

另一個信息是必須要有實際行動，不是「齋talk」只說不做。他說香港商界不是「齋talk」的人，愛國及願意支持中央、特區政府及社會各界。曾在政府擔任財政司司長、政務司司長的他強調，香港的商人最終都是要計數「條數都要計得掂」，舉例指投地，若當局願以合適價錢批出地皮，商界是願意去起樓、建築界也能「有工開」、市民上樓也會快些；相反，若政府「企硬個價、唔肯畀你」則行不通。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

唐英年認為「改革」和「實際行動」是有機的結合，但非只是叫商界去實際行動，政府就一意孤行；同時若政府肯改革、但商界無行動也「唔work」，形容是孤掌難鳴，指商界和政府必須共同合作。

身兼西九文化區管理局董事局主席的唐英年又說，西九獲准出售土地及物業以增加收入，現時正規劃如何更好發揮土地資源。