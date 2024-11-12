李家超未正面回應特朗普「釋放黎智英」言論：希望美港互相尊重

特朗普勝出美國總統選舉，明年一月再度入主白宮，他在競選期間揚言會爭取釋放黎智英。而美國眾議院早前也通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，港府三個駐美國經貿辦可能面臨關閉。行政長官李家超今日（12日）行會前見記者，以上問題皆未作正面回應，只表示香港重視法治傳統和自由貿易，希望任何國家不要用政治干擾影響特區司法和商貿往來，又反覆強調美港在經貿的緊密利益聯繫，包括美國與香港有2700億貿易順差、美國企業在港有龐大利益。



11月12日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

未回應特朗普「爭取釋放黎智英」言論

今年9月，美國眾議院以413票贊成、3票反對壓倒性通過《香港經濟貿易辦事處認證法》（Hong Kong Economic Trade Office Certification Act），法案要求行政部門定期檢視或撤銷香港駐美經濟貿易辦公室享有的特權與豁免。而早前美國總統選舉落幕，特朗普再度入主白宮，他競選期間曾表示會爭取釋放黎智英。

行政長官李家超今日在行會前記者會，被問到香港經貿辦會否關閉，及如何看待特朗普爭取釋放黎智英的言論時，皆未正面回應上述提問，只從美港經貿合作角度出發，反覆強調希望美港互相尊重，香港重視法治傳統和自由貿易，希望與美國推動互利共贏的貿易關係，但會以底線思維保障本港企業合法權益。

李家超表示，貿易對雙方有利，希望與美國互相尊重。（黃浩謙攝）

冀外國不要用政治干擾特區司法

李家超表示，美國是香港的貿易夥伴，過去十年和香港的貿易盈餘錄得2700億美元，而美國駐港公司數量，長期佔據駐港外資數目頭三名，在港有龐大利益。他說，香港重視與任何地方的經貿關係，是全球最開放的經濟體之一，支持多邊貿易，既重視傳統市場，亦會擴大與包括東盟、中東、一帶一路國家的新興市場。

根據菲沙研究所發佈的《世界經濟自由度2024年度報告》，香港獲評為全球最自由經濟體。李家超據此稱，希望與美國推動互利共贏的貿易關係，但會保障香港的利益，說好香港故事。他表示，貿易對雙方有利，希望與美國互相尊重。他又指，香港重視法治傳統和自由貿易，希望任何國家不要用政治干擾影響特區司法，以及正常商貿往來。