低空經濟｜聯盟倡簡化試點項目審批　引述政府保證「邊做邊試」

《施政報告》提出成立由財政司副司長任組長的「發展低空經濟工作組」，今年9月成立的「大灣區低空經濟聯盟」今日（4日）獲工作組約見，聯盟創會會長、民建聯立法會議員葛珮帆會後表示，已建議港府簡化審批程序，推進試點項目落地，並制定低空經濟應用場景的需求清單，包括偏遠鄉村長者送藥、觀光旅遊、救火救急，讓業界精準參與低空經濟的建設。



他們引述黃偉倫回應稱，發展低空經濟要有探索精神，利用業界和學界力量；並保證會「邊做邊試」，不會等到基建完成才發展，有長遠規劃。



「大灣區低空經濟聯盟」今日（4日）與政府的「發展低空經濟工作組」會面（何夏怡攝）

出席會面的除了工作組組長黃偉綸外，還有運輸及物流局局長林世雄等官員。聯盟在會面時提出十個發展低空經濟的建議，葛珮帆稱，頂層設計方面，希望港府制定低空經濟發展策略，促進本地與大灣區城市合作，推動香港成為國家低空經濟的對外示範基地，協助「一帶一路」工作。

她又指，港府應積極推進低空經濟試點項目，例如消防應急、保安巡查、建築地盤應用、城市管理、旅遊等領域，為申請項目提供一站式服務，減少審批時間；載貨載人試點項目也應儘快放開申請。

葛珮帆亦建議制定低空經濟應用場景的需求清單，讓各界根據清單精準參與建設，例如為偏遠鄉村、離島長者送藥，觀光旅遊，救火救急等等。

葛珮帆（右）與陳紹雄（右二）交代向政府提出發展低空經濟的建議（何夏怡攝）

陳紹雄籲設跨部門小組 發展跨境低空經濟

聯盟亦建議促進粵港澳跨境低空航線工作，指現時廣州已提出，由琶洲港澳客運碼頭到香港中港城、香港國際機場低空跨境航線，港府要盡快和大灣區加強對接，盡快落實低空跨境航線，並優化低空航權政策和航權運用，做好一地兩檢獲兩地一檢安排。

聯盟成員、選委界立法會議員陳紹雄表示，希望工作組不單只考慮場景應用，更要有前瞻性思維，做好頂層設計政策導向。他續指，既然要發展跨境低空經濟，應成立跨部門工作組專門負責，並和大灣區城市互相配合，推進包括法律法規、產業鍊領域的強強合作，「香港不能單打獨鬥」。

「大灣區低空經濟聯盟」今日（4日）與政府「發展低空經濟工作組」會面（（何夏怡攝）

其他建議包括完善相關法規，考慮到眼前和長遠發展的規模、速度；撥專項基金支援，培養本地初創企業，吸引低空經濟人才；完善本地網絡基建等。