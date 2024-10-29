低空經濟｜深圳遙遙領先連空中的士都有　香港有條件發展嗎？

本文獲《聯合早報》授權轉載。作者為戴慶成。



10月23日，美團無人機福田口岸航線啟航。（微信公眾號@美團無人機）

空投櫃位於福田口岸前廣場2號門外西側50米（警務E站旁）。（微信公眾號＠美團無人機）

香港經濟疫後發展乏力，港府在剛發表的新一份《施政報告》就此提出多項提振措施，其中倡議推動的「低空經濟」，由於是新興事物，在社會上引起了不少迴響和討論。

低空經濟的「低空」，一般是指1000米以下的空域範圍。它以無人駕駛航空器為載體，在空中進行經濟活動，包括載人、載貨、低空飛行、航空旅遊、急救醫療、送餐等等，被不少國家視為經濟發展的新動力。

港府施政報告中並沒有公佈發展低空經濟的詳情；但運輸及物流局局長林世雄日前透露，當局明年年初會推行試點項目，預計首階段以無人機運藥、送外賣為主。換言之，現階段香港的低空經濟，仍然處於研究和探索階段。

記得2019年2月底香港尚未發生反修例風波，當時中國外交部駐港特派員公署組織了一個外國駐港領事和商會代表團赴廣東省各地考察，我有機會隨團採訪。由於考察團規格高，廣東省政府高度重視，邀請代表團到省內一些最先進的企業參觀，其中一家位於廣州的無人機公司，給大家留下了深刻的印象。

當天，無人機公司工作人員向我們介紹公司背景後，當場通過手機應用為考察團訂購咖啡，並指示公司的無人機送餐，讓大家親身體驗無人機「即買即達」的消費服務。

約10分鐘後，一架無人機果然出現在上空，在飛抵平台上空10米處自動懸停，然後徐徐降落，順利將咖啡送到參訪團成員的手上。考察團成員收到這份「從天而降」的外賣後，都大開眼界，紛紛拍手稱讚。

時隔五年，中國無人機產業發展一日千里，已成為全球的先行者。根據日前發佈的《中國民用無人駕駛航空發展報告2023-2024》，中國已多年位居世界第一大民用無人機出口國，在無人機領域的專利申請量約佔全球70%，成為全球第一大技術來源國。

近年中國經濟發展疲弱，中國政府也在今年3月全國「兩會」，首次把低空經濟寫進《政府工作報告》當中，正式列入戰略性新興產業的行列。此舉反映當局有意通過發展低空經濟，為經濟發展注入新的動力。

當中，深圳作為中國創新科技領域的橋頭堡，早些年已大力發展低空經濟，目前正處於振翅高飛的階段。除了開啟「空中的士」航線、利用無人機配送外賣，更促成血液中心與醫院合作，利用無人機運送血液。

據了解，深圳北站樞紐空鐵聯運項目，坐落於東廣場C1單體處，現場設有314㎡的先進直升機坪，可向市民提供業內高水準的空中的士包機運輸服務。（深圳地鐵）

相比之下，與深圳只有一河之隔的香港，在低空經濟領域的發展卻是一面空白。有鑑於此，港府決定急起直追，在今年《施政報告》首次提出發展低空經濟的構思，希望借此輻射帶動相關領域發展，提高香港競爭力。

然而，橘生淮南則為橘，生於淮北則為枳。香港發展低空經濟仍要面臨不少技術性問題，其中香港高樓大廈林立，在大廈之間低空物流配送，很容易惹起侵犯私隱和安全的憂慮。

香港有一棟住宅大廈，叫作海山樓，由於是不少熱門電影的拍攝地，多年來吸引了許多港人和遊客前來打卡。該區區議員早前向我訴說，近年無人機發展一瞬千里，尤其在拍攝功能上突飛猛進，不少海山樓街坊向他反映部分人使用無人機拍攝，令居民覺得私隱被侵犯，煩不勝煩。不難想像，假如香港全面發展低空經濟，無人機在高樓大廈之間輕鬆飛翔，也會引起港人投訴私人生活被影響。

此外，中國大陸能夠發展低空經濟，主要是因為地方大，無人機配送服務可以覆蓋一些騎手較難觸及的地方。香港交通便利，對無人機的使用需求相對沒那麼大。有業界人士近日就質疑無人機送外賣和人手快遞相差時間不多，但成本很高，在操作上並不可行。

換言之，香港發展低空經濟，只能把目光轉向大陸，主力從事往來港深兩地的貨物運送，以舒緩地面交通問題。這又會觸及到另一個大難題，就是在一國兩制體制下的通關問題。

巧合的是，香港《施政報告》提出發展低空經濟後，美團就宣佈旗下無人機福田口岸航線開航，成為大陸首條設於口岸區域的無人機配送航線。但港人要到深圳的口岸附近指定降落點取貨，而不可以在香港境內拿貨。這種過關拿貨品的體驗，偶爾一兩次尚可，長期持續下去並不太現實，也很難帶動香港的經濟發展。

無論如何，低空經濟產業對香港來說畢竟是新興產業，港府提出研究和發展低空經濟是走出正確的一步。港府須要認真研究低空經濟發展中的問題和挑戰，統籌考慮城市空間佈局和基礎設施建設，尋找低空經濟的機遇。