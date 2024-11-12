英外相指會繼續敦促釋放黎智英　外交部駐港公署斥政治作秀

英國外相林德偉（David Lammy，又譯戴維拉米）上星期與壹傳媒創辦人黎智英的兒子黎崇恩及國際律師團隊會見，表示會繼續敦促港府立即釋放黎智英。



外交部駐港公署發言人斥林德偉「為反中亂港份子黎智英撐腰張目，就有關案件審理說三道四」，並對此表示強烈不滿和堅決反對。



英國外相林德偉。（REUTERS）

駐港公署指英方妄圖破壞香港法治基石

林德偉上周與黎崇恩等人會面，強調黎智英案是英國政府的優先事項，將繼續敦促港府釋放黎智英，及讓領事探視。

外交部駐港公署發言人對此表示強烈不滿和堅決反對，指摘「英個別政客抱持虛偽的雙重標準，為黎智英開脫說項、包庇美化，妄圖干擾特區司法機關依法辦案，破壞香港長期繁榮穩定的法治基石，有關行徑嚴重違背法治精神和國際準則，其圖謀注定不會得逞。」

中方敦促英方放棄虛偽雙標和政治作秀，切實尊重中國主權，尊重香港法治，立即停止就特區司法案件審理發表不負責任的言論，停止以任何形式干預特區司法，停止插手香港事務和干涉中國內政。