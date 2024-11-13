國際法律人才培訓學院專家委員會首次開會　林定國冀發揮香港優勢

國際法律人才培訓學院專家委員會上周舉行首次全體會議。作為委員會主席的律政司司長林定國指，委員會為學院的未來發展提供了更清晰的方向，律政司將加強與內地機構及國際組織的合作，並致力推廣香港作為首選法律培訓地點。他又相信在國際法律人才培訓辦公室主任楊玲帶領下，辦公室會按專家委員會建議，規劃相關的培訓課程和項目，以共同推動法律人才的培養和發展。



他期望，當國際法律人才培訓學院投入運作後，可強化國家涉外法治能力建設，發揮好香港在法治方面聯通國家和世界的獨特優勢和地位。以香港作爲國家涉外法治人才培訓中心，更好維護國家主權、安全及發展利益。



國際法律人才培訓學院專家委員會上周舉行首次全體會議，律政司司長林定國作為主席主持會議（林定國FB）

林定國今日（13日）發文指，來自海外、內地及本地的專家委員在會議中分享了他們的經驗，及對學院的建議和期望。他們表示不論是香港、國家以至其他司法管轄區對法律人才能力建設的需求很大，培訓學院可運用香港中英雙語的優勢、與國家和世界的聯繫，在不同的法律課題上提供實用並加入科技元素的培訓和交流。培訓課程的設計理念考慮到靈活性和實用性的平衡，而且強調市場需求導向。常規課程確保基礎法律知識可以準確傳遞，專門課程則能靈活回應特定群體的實際需求。

香港國際法律人才培訓辦公室主任楊玲在會上，簡介香港國際法律人才培訓學院、培訓辦公室，以及專家委員會的職能和架構等。

國際法律人才培訓學院專家委員會上周舉行首次全體會議（林定國FB）

國際法律人才培訓學院專家委員會部分成員線上參與會議（林定國FB）

國際法律人才培訓學院旨在可強化國家涉外法治能力建設，發揮好香港在法治方面聯通國家和世界的獨特優勢和地位（林定國FB）

律政司成立香港國際法律人才培訓辦公室（林定國FB）

香港國際法律人才培訓學院專家委員會由三個諮詢委員會組成，成員為來自著名國際、內地和本地法律組織與大學的傑出法律專家和學者。其中，國際諮詢委員會成員包括非洲仲裁學院院長、開羅大學教授Mohamed S. Abdel Wahab 、海牙國際私法會議（HCCH）秘書長Christophe Bernasconi 、哥倫比亞外部大學教授Nicolás Lozada-Pimiento、海德堡大學學術諮詢委員會成員馬培德教授和亞洲-非洲法律協商組織織（AALCO）秘書長Kamalinne Pinitpuvadol 。