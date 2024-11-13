施政報告辯論｜葉劉：讓本地優質網媒入內地　可對港有更真實描述

立法會今日（13日）起一連三日進行施政報告致謝議案辯論，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀在第一節辯論中指，有業界反映為何本地優質網媒不能入內地市場？他們願接受內地一切規管，甚至合資經營模式也可接受，相信優質網傳若能在內地運作，能對香港有更真實的描述。



她指，小紅書上常有有涉港的誤傳消息，例如：「『港人永久身份重磅消息』屬誤解，相信曾局長（政制及內地事務局局長曾國衞）一睇就知。」她認為，若本港優質網媒能以合資方式在內地運作，在廣告收入增加的同時，也可讓內地同胞增加對本港的了解。她希望政府能作出跟進。



葉劉淑儀指有業界反映應讓本地優質媒網進入內地市場（直播截圖）

今日的第一節辯論主題為「改革求變、由治及興；『一國兩制』行穩致遠；強化政府治理體系；深化大灣區合作」。議員主要圍繞國安、愛國主義教育發表意見。葉劉在開場白中表示今年施政報告別具意義，又指政府與中央十月初簽署《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》的第二份修訂協議（《修訂協議二》），放寬多個行業包括影視製作進入內地市場的門檻。

隨後，她即提出有關本地優質網媒為何未能進入內地市場？認為準許優質內地網媒進入內地市場對本港和內地同胞也有好處。

陳曼琪（中）斥西方散播國安案件大和解謬誤（黃浩謙攝）

政府應通過經貿辦、國際活動推廣香港營商環境

選委界議員陳曼琪表示，針對西方反華政客散播「國安案件大和解」的謬誤，及持續雙標政治干預黎智英案、干預香港司法獨立審判、干涉中國內政和香港事務，特區應該按照《維護國家安全條例》113條，以多元化、大眾化、清晰易明方式、多語言方式迅速、有系統向國際解釋國家憲法及「一國兩制」憲制秩序、《基本法》、《維護國家安全條例》，強調香港法治社會會嚴格執法，又指特區必須加強通過經貿辦、國際交流活動，向國際投資者宣傳香港營商環境。

立法會今日（13日）展開一連三日施政報告致謝議案辯論（黃浩謙攝）

行會成員、保險界立法會議員陳健波表示，香港最近被西方打壓，加上社會環境變化，需要重大改革扭轉情況。他指需要開拓新的金融優勢，雖地緣政治複雜，香港仍有無限潛力。他指海運保險業務未來需求會愈來愈大，希望政府提供更多培訓機會，及鼓勵保險公司投資政府基建項目。

施政報告辯論，朱國強籲愛國主義教育勿過度注重形式（黃浩謙攝）

愛國主義教育本質是價值觀教育 呼籲勿過度注重形式

教育界立法會議員、教聯會副主席朱國強表示，愛國主義教育本質上是價值觀教育，但教育局過分注重形式，往往關注學生唱國歌是否夠大聲，過分注重是否扣連國家安全教育元素，忽略手法是否自然聯繫，希望當局肯定學校發展愛國主義教育的亮點及實踐，多看重學生對國家認識及情懷，不要鼓勵大聲就代表愛國。

陳克勤支持擴大閉路電視覆蓋範圍，加強打擊違法行為。 （黃浩謙攝）

陳克勤支持擴大閉路電視覆蓋範圍 加強打擊違法行為

民建聯主席陳克勤認為，當局應優先在犯罪黑點安裝閉路電視，並將房屋署、康文署及食環署等部門的閉路電視系統，連接到警方系統，擴大閉路電視覆蓋範圍，加強打擊違法行為。

劉業強期望，政府簡化新界鄉村居民申請經營民宿業務的手續（黃浩謙攝）

行會成員、鄉議局主席劉業强期望，政府簡化新界鄉村居民申請經營民宿業務的手續，毋須跟從酒店或食肆的發牌標準，以支持居民可以原區就業，同時增設鄉村景點巴士、小巴路線及渡輪航線，增加旅遊巴泊車位及上落客設施，方便旅客出入。

簡慧敏指本港應預備足夠的金融緩衝（黃浩謙攝）

選委界簡慧敏就提到，地緣不穩局勢加劇，本港應預備足夠的金融緩衝，加強金融系統及數據安全，確保本港金融系統能應對不同場景。

馬逢國：香港情況似明朝中葉張居正改革時

選委界馬逢國大談改革，指商鞅變法、黃安石變法等失敗，原因大多是吏治敗壞、豪強抵制、推行過急等。他稱香港現時情況就似明朝中葉張居正推行改革的時候，當時政府財政危機漸現，賦役不均、人口流移，而香港現時財政赤字亦不斷擴大，引述預測現時赤字實際已超過千億元。

馬逢國表示，香港明年3月底財政儲備料降至6,000億元，第二季經濟增長更跌至預期範圍的下限。他認為，香港踏入調整期，變革陣痛在所難免，但同時亦是好時機，如果安然度過震盪，進入「由治及興」階段，仍然留在香港的人會決定以港為家，只要融入國家發展大局，發揮「一國兩制」優勢，必定能更上一層樓。

李慧琼提出施政報告致謝議案（黃浩謙攝）

致謝議案由身兼立法會內會主席的民建聯議員李慧琼提出。