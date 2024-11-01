本月13至15日展開施政報告致謝議案辯論　分4環節包括改革求變

立法會內務委員會今日（1日）召開會議，內委會主席李慧琼引述政務司司長陳國基指，政府建議本次《施政報告》致謝議案與議員深入交流。立法會在11月13、14及15日會展開《施政報告》致謝議案辯論，根據行政署發出文件，本次《施政報告》致謝議案分四個環節，包括改革求變由治及興、鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位等。



民建聯議員、人大常委李慧琼（廖雁雄攝）

每位議員發言總時長為15分鐘 官員發言總時長合共約4小時

根據文件指出，本次致謝動議分為四個環節，第一環節為「改革求變由治及興、一國兩制行穩致遠、強化政府治理體系、深化大灣區合作」；第二環節包括「鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位、 因地制宜發展新質生產力」；第三個環節包括「促進文化體育旅遊融合發展 推動多元經濟 - 推動北部都會區發展引擎」；第四個則為「打造國際高端人才集聚高地 」。

李慧琼表示，政府建議分4個環節進行辯論，辯論將連續3日進行，議員可以在每個環節分別發言一次，但總發言時間不得超過15分鐘。而官員的總發言時間則約為4小時。