葉劉淑儀率團訪英加強香港對外聯繫　包括介紹《施政報告》措施

新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀於10月30日至11月8日率領新民黨「對外聯絡小組」到訪英國倫敦，先後與中國駐英公使、英國政府官員、智庫、政商界及傳媒會晤，向各方介紹《施政報告》的各項舉措、香港真實現況、粵港澳大灣區發展面貌，以及有關《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》（CEPA）的新修訂內容。新民黨指，今後會推動更多民間外交工作，加強香港的對外聯繫。



葉劉淑儀（右三）、SirCharles Bowman（右一）及MrAlderman Alastair King（右二）（新民黨提供）

向倫敦金融城市長介紹香港《施政報告》

訪問團於10月31日抵達倫敦後，與第690屆倫敦金融城市長Sir Charles Bowman及第696屆倫敦金融城市長 Mr. Alderman Alastair King 會面，為他們介紹港府新一份《施政報告》。同日，訪問團拜訪中國駐英大使館王起公使，並進行午餐會議；葉劉淑儀下午與英國外交聯邦及發展部政務次官Ms.Catherine West會面。

訪問團參觀香港駐倫敦經濟貿易辦事處（新民黨提供）

在其後的行程，葉劉淑儀與英國商業貿易部高級官員會面。訪問團亦拜訪了香港駐倫敦經濟貿易辦事處，處長羅莘桉先生及副處長葉昱蔚先生向葉太介紹了經貿辦的工作概況。

是次訪英，訪問團先後與兩個智庫舉行會議。首先與皇家國際事務研究所（即漆咸樓 Chatham House）董事兼首席執行官Ms.Bronwen Maria Maddox、亞太項目主任Mr.Ben Bland，以及其他代表進行會議。之後亦與另一智庫英中協會進行會議，與董事會主席Sir Martin Davidson、主任Ms.Merethe Macleod，以及其他代表交流。

葉劉淑儀（右二）與怡和集團會晤。（新民黨提供）

此外，訪問團分別與《衛報》及《經濟學人》等傳媒的資深編輯代表會面及交流。訪問團與前怡和集團董事Mr.Martin Gilbert Barrow及怡和控股公司執行董事Mr.Adam Keswick會面。最後，訪問團獲邀出席由英中貿易協會（China Britain Business Council）主持的晚宴，與主席 Sir Sherard LouisCowper-Coles（古沛勤）及行政總裁Mr.Peter Burnett 等商界高層交流。

訪問團成員包括新民黨中委暨立法會議員何敬康；新民黨執委、全國港區政協暨財政部委任諮詢專家羅卓堅；以及新民黨政策總裁劉穎峰。