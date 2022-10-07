市建局啟動土瓜灣「五街」等兩重建項目　建2200單位料涉逾$100億

市區重建局今日（7日）公布土瓜灣兩個重建計劃，分別是明倫街╱馬頭角道發展計劃，即俗稱土瓜灣「五街」；以及土瓜灣道╱馬頭角道的重建計劃。重建後，料前者可提供1280伙，後者則可提供950伙中小型單位，估計在2033年完成。市建局預料，今次項目成本將超過100億元。



明倫街╱馬頭角道項目涉820個業權 1500住戶地舖受影響

明倫街╱馬頭角道項目的地盤面積約1.14萬平方米，地盤界線東面毗連馬頭角海濱，南面毗連翔龍灣， 西面毗連土瓜灣道，及北面毗連馬頭角道。項目涉及820個業權，估計約1410個住戶及100個地舖受影響。

土瓜灣道╱馬頭角道項目東面毗連馬頭角海濱

土瓜灣道╱馬頭角道發展計劃，則佔地約8, 759平方米，涉及新寶工商中心。地盤界線大概東面毗連馬頭角海濱，南面毗連馬頭角道， 西面毗連土瓜灣道，及北面毗連房協的專用安置屋邨預留用地。項目涉及110個業權，估計約90個用戶受影響。

市區重建局10月7日公布土瓜灣兩個重建計劃，包括是明倫街╱馬頭角道發展計劃，即俗稱土瓜灣「五街」。（王潔恩攝）

兩項目料2033年完成 將興建約20米海濱長廊

重建後，明倫街╱馬頭角道項目可提供1280伙，土瓜灣道╱馬頭角道發展可提供950伙中小型單位，估計在2033年完成。市建局總經理（規劃及設計）麥中傑表示。現時海濱休憩處狹窄，只闊度只得2.5米，故兩個項目將興建約20米的海濱長廊。而兩個重建項目中間會預留位置作海濱廣場。重建後，大樓會後移，以騰出地面空間，供政府進行由4線拓展至6線路段的工程。

明倫街╱馬頭角道項目的地盤面積約1.14萬平方米。（資料圖片）

市建局研讓擁有指定數目物業及符條件業主參與新項目發展

今次重建項目將涉及工廈，考慮到早前兩個重建工廈失敗經驗，市建局將實施新的收購政策。市建局總經理（收購及遷置）鍾建強表示，現正研究項目內擁有不少指定數目物業、並符合條件的註冊業主可參與項目的發展，以作為出售物業予市建局的另一選擇。不過，對於參與門檻、參與模式等，鍾稱現時尚在研究，日後將會適時公布。