施政報告辯論｜龍漢標：做生意應有商量　甯漢豪：開發新區非生意

立法會今日（15日）第三日辯論施政報告致謝議案。昨日會議上，香港地產建設商會秘書長、地產及建造界立法會議員龍漢標提及北部都會區發展，質疑政府收地勢在必行，並表示做生意會有討價還價的時候，應有商有量，呼籲政府「貼市」釐定補地價格，換取補地價收入、減省收地賠償開支。



不過，發展局局長甯漢豪今日在第三節總結發言時表示，規劃、開發新區並不是一盤生意，政府不會單純以地價收益是否足以抵消發展成本，而決定新發展區是否「去馬」。甯漢豪又指，地價收益會受市況影響，政府不可能堅持徵收與市場脫節的地價，亦提醒參與發展的業界要兼顧企業利益及社會責任。



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龍漢標：做生意應有商量 甯漢豪：開發新區並不是一盤生意

龍漢標昨日在立法會會議上，提及北部都會區發展，要求政府延長商討換地改契申請的時限，亦質疑政府收地勢在必行，「加強版的傳統新市鎮發展模式」只是加強收地，而非加強商討換地。他續稱，做生意會有討價還價的時候，但應有商有量。

不過，甯漢豪今日發言整體回應議員，表示規劃開發新區並不是一盤生意，強調政府不會單純以地價收益是否足以抵消發展成本，而決定新發展區是否「去馬」，續稱雖然出售住宅、產業會帶來收入，但其他基建、社區建設帶來社會、經濟效益。

政府推進北部都會區發展。

甯漢豪：政府不會堅持徵收與市場脫節的地價

龍漢標昨日亦指出政府庫房赤字過千億，「有錢收一定好過畀錢出去」，促政府識變、以新思維模式延長商討換地改契申請時限，呼籲政府「貼市」釐定補地價格，換取補地價收入、減省收地賠償開支。

甯漢豪亦有所回應，表示地價收益都會受市況影響，政府不可能堅持徵收與市場脫節的地價。不過，甯漢豪亦同時提及，參與的業界要兼顧企業利益及社會責任。

港澳辦主任夏寶龍上周五（8日）舉辦2024年香港工商界座談會上，亦有提及要堅守企業社會責任。

發展局局長甯漢豪。（林靄怡攝/資料圖片）

甯漢豪：何時、如何供應土地 政府有主導權

全國政協副主席梁振英曾指，目前土地及房屋供應確實短缺，但未來供應並非愈多愈好，「矯枉過正的後果會很嚴重」。特首李家超曾回應指政府必須有土地主導權，否則會落在利益藩籬控制之中，不符合市民及香港利益。

龍漢標昨日則強調土地主導權一直都在政府手上，指出任何發展項目，由規劃、賣地、換地、批則、施工、賣樓，無一不由政府主導、無一不受政府規管。

甯漢豪今日亦重申李家超所言，指造地和供應是兩回事，如市況軟政府會調整步伐，可以將土地備用，何時、如何供應土地方面，政府有主導權。她表示，土地發展如逆水行舟、不進則退，如果不及早籌謀就落後於形勢，要做到高瞻遠矚、防患於未然，同時要審時度勢，才能將香港打造成宜居、具競爭力、可持續發展的國際都會，以及實現香港願景。