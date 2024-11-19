賀一誠：特首壓力大、疫情期間睡眠不足傷身 生命是自己的要保健
因健康問題，為大局著想而放棄連任的澳門特首賀一誠，今日（19日）最後一次以特首身份到立法會總結2024年施政工作及介紹2025年財政年度預算安排。他在之後的記者會上，多次被問及12月卸任後的計劃，他表示最「重要恢復返身體先」。他指，大家可見他已經「清減」、年紀亦不輕，應該讓較他年輕的人繼續特首工作。
他直言特首之位壓力很大，特別疫情期間睡眠不足很傷身，生理時鐘未恢復。他強調沒有其他考慮，稱身體是自己知道的，已經發出信號，生命是自己的，故要作出保健工作，希望見到澳門更加成功的未來。他又稱，現時身體恢復得很好，起碼說話有「中氣」。
記者會上，賀一誠多次被問及現時身體狀況，及卸任後的計劃。賀一誠表示「重要恢復返身體先」。及後再被問及為何不尋求連任。
熟悉我嘅朋友都見到我清減咗，呢個都係身體原因；我年紀都唔輕啦，咁嘅情況要讓畀比我後生嘅人，為澳門繼續進行有關工作。做呢個位壓力好大，特別三年疫情，成批司長同我都習慣咗每晚3到4個鐘睡眠......很傷身，身體會搞垮咗
身體未恢復 不尋求連任除身體健康外無其他考慮事項
賀一誠又指，連任問題於8月份已經出稿交代，直言特首之位壓力很多，特別在三年疫情期間，幾乎每日只有3至4小時睡眠，部分司長「後生啲、（現時）仲捱得住」。他表示生理時鐘已經改變，至今未能恢復，皆因當時很擔心亦有很多工作要安排。他又稱，其實沒有其他考慮，農曆年期間有記者問及會否連任，但身體是自己的，身體已經發出信號，需要進行保健工作。
賀一誠：身體逐漸恢復 起碼都有「中氣」
至於如身體恢復後，會否以其他身份服務澳門及國家？賀一誠表示，6月份接受記者訪問時，當時以「我好攰」作結語。他表示「我好攰」是事實，知道身體問題，經過5個月後，身體已恢復得很好，起碼說話都有「中氣」，續稱前一段時間到中午就沒有「中氣」。
對於服務澳門及國家，他表示「生於澳門、長於澳門」，無論甚麼身份都可以為貢獻力量，只要有需要一定會做好工作，皆因這是多年培養出來的個人責任感。
賀一誠：留待市民評分 強調一國兩制沒有變
被問及如何為第五任政府評分，賀一誠指應該是市民去評分，不是政府去評分，認為政府已經盡力。
至於5年的工作成效為何，有否優化民生方面達到目標。賀一誠表示，參選時不知道有疫情，三年的疫情打擊造成非常大的影響，但施政報告內提出的目標，幾乎全部都做到。
有記者問及澳門實施「一國兩制」，有否出現變化？賀一誠直言完全沒有變化，澳門是澳人治澳、高度自治、一國兩制，相信一國兩制到下一屆政府都不會有變化，表示一國兩制是中央對澳門的承諾，及澳門自己要做的事情。
香港與澳門可共同發展
至於如何看待澳門與香港關係。賀一誠再表示「香港是老大哥」，國際化程度方面位於澳門前列，是澳門要學習的方向，當然希望香港做得更好。他表示，盛事方面要注重氛圍，香港與澳門可共同發展，例如演唱會歌手可在澳門唱半場、香港唱半場，大家不要介意演唱會到香港或澳門舉辦，而是應共同發展，認為下屆政府亦會與香港合作，並形容兩地關係很好。
賀一誠現年67歲 繼任人岑浩輝62歲
今年67歲的賀一誠，於八月宣布因身體健康尚未全面恢復，為了澳門長遠發展，從大局出發，決定不參加10月舉行的澳門特首選舉，成為澳門回歸廿五年以來，首位只當一屆的特首。至於他的繼任人岑浩輝今年62歲，為澳門原終審法院院長，當賀一誠宣布放棄角逐連任後，岑即表態正考慮參選，並於八月底辭去終院院長一職宣布參選第六任澳門特首選舉。