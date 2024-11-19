賀一誠：特首壓力大、疫情期間睡眠不足傷身　生命是自己的要保健

因健康問題，為大局著想而放棄連任的澳門特首賀一誠，今日（19日）最後一次以特首身份到立法會總結2024年施政工作及介紹2025年財政年度預算安排。他在之後的記者會上，多次被問及12月卸任後的計劃，他表示最「重要恢復返身體先」。他指，大家可見他已經「清減」、年紀亦不輕，應該讓較他年輕的人繼續特首工作。



他直言特首之位壓力很大，特別疫情期間睡眠不足很傷身，生理時鐘未恢復。他強調沒有其他考慮，稱身體是自己知道的，已經發出信號，生命是自己的，故要作出保健工作，希望見到澳門更加成功的未來。他又稱，現時身體恢復得很好，起碼說話有「中氣」。



賀一誠（澳門新聞局直播截圖）

記者會上，賀一誠多次被問及現時身體狀況，及卸任後的計劃。賀一誠表示「重要恢復返身體先」。及後再被問及為何不尋求連任。

熟悉我嘅朋友都見到我清減咗，呢個都係身體原因；我年紀都唔輕啦，咁嘅情況要讓畀比我後生嘅人，為澳門繼續進行有關工作。做呢個位壓力好大，特別三年疫情，成批司長同我都習慣咗每晚3到4個鐘睡眠......很傷身，身體會搞垮咗 澳門行政長官賀一誠

身體未恢復 不尋求連任除身體健康外無其他考慮事項

賀一誠又指，連任問題於8月份已經出稿交代，直言特首之位壓力很多，特別在三年疫情期間，幾乎每日只有3至4小時睡眠，部分司長「後生啲、（現時）仲捱得住」。他表示生理時鐘已經改變，至今未能恢復，皆因當時很擔心亦有很多工作要安排。他又稱，其實沒有其他考慮，農曆年期間有記者問及會否連任，但身體是自己的，身體已經發出信號，需要進行保健工作。

10月14日，澳門行政長官賀一誠在政府總部與第六屆行政長官當選人岑浩輝會面。（澳門新聞局相片）

賀一誠：身體逐漸恢復 起碼都有「中氣」

至於如身體恢復後，會否以其他身份服務澳門及國家？賀一誠表示，6月份接受記者訪問時，當時以「我好攰」作結語。他表示「我好攰」是事實，知道身體問題，經過5個月後，身體已恢復得很好，起碼說話都有「中氣」，續稱前一段時間到中午就沒有「中氣」。

對於服務澳門及國家，他表示「生於澳門、長於澳門」，無論甚麼身份都可以為貢獻力量，只要有需要一定會做好工作，皆因這是多年培養出來的個人責任感。

澳門政府總部（梁鵬威攝）

賀一誠：留待市民評分 強調一國兩制沒有變

被問及如何為第五任政府評分，賀一誠指應該是市民去評分，不是政府去評分，認為政府已經盡力。

至於5年的工作成效為何，有否優化民生方面達到目標。賀一誠表示，參選時不知道有疫情，三年的疫情打擊造成非常大的影響，但施政報告內提出的目標，幾乎全部都做到。

有記者問及澳門實施「一國兩制」，有否出現變化？賀一誠直言完全沒有變化，澳門是澳人治澳、高度自治、一國兩制，相信一國兩制到下一屆政府都不會有變化，表示一國兩制是中央對澳門的承諾，及澳門自己要做的事情。

李家超早前（左）訪問澳門，賀一誠（右）向他介紹澳門的房屋政策（澳門新聞局圖片）

香港與澳門可共同發展

至於如何看待澳門與香港關係。賀一誠再表示「香港是老大哥」，國際化程度方面位於澳門前列，是澳門要學習的方向，當然希望香港做得更好。他表示，盛事方面要注重氛圍，香港與澳門可共同發展，例如演唱會歌手可在澳門唱半場、香港唱半場，大家不要介意演唱會到香港或澳門舉辦，而是應共同發展，認為下屆政府亦會與香港合作，並形容兩地關係很好。

賀一誠現年67歲 繼任人岑浩輝62歲

今年67歲的賀一誠，於八月宣布因身體健康尚未全面恢復，為了澳門長遠發展，從大局出發，決定不參加10月舉行的澳門特首選舉，成為澳門回歸廿五年以來，首位只當一屆的特首。至於他的繼任人岑浩輝今年62歲，為澳門原終審法院院長，當賀一誠宣布放棄角逐連任後，岑即表態正考慮參選，並於八月底辭去終院院長一職宣布參選第六任澳門特首選舉。