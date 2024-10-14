賀一誠見岑浩輝承諾配合新政府 餘下任期將鞏固澳門已取得的基礎
撰文：潘耀昇
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澳門行政長官賀一誠今天（14日）上午與第六屆行政長官當選人岑浩輝會面，雙方表示會保持良好溝通與互相合作，共同努力完成政府換屆交接工作。賀一誠承諾會配合新政府的需要，並指餘下任期將繼續推進既定的施政計劃，鞏固澳門特區「已取得的堅實基礎」。
兩人在政府總部會面，賀一誠再次祝賀岑浩輝高票當選第六任行政長官，提到在完成一系列必要的法定程序後，將向中央提交報告，提請中央任命特首。他又說未來一段時間政府將會在軟硬件等各種資源上，全力支持和配合岑浩輝籌組新一屆政府的需要。
政府會繼續推進既定的施政計劃，全力以赴鞏固澳門特區已取得的堅實基礎。
賀一誠說，政府會繼續推進既定的施政計劃，全力以赴鞏固澳門特區已取得的堅實基礎，保持整體社會持續穩定、祥和發展的步伐，為澳門回歸25五周年和新一屆政府接任營造安全和諧的良好社會環境。
岑浩輝再次感謝賀一誠的祝賀，以及政府為換屆的部署和準備工作。他說與團隊在未來的一段時間將會與行政長官辦公室保持密切溝通，為確保政府換屆工作順暢有序共同努力。
第六屆澳門特首選舉昨日（13日）早上10時舉行，不足半小時完結，共398名選委投票。唯一候選人、終審法院前院長岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，歷屆最高。
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