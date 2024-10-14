賀一誠見岑浩輝承諾配合新政府　餘下任期將鞏固澳門已取得的基礎

澳門行政長官賀一誠今天（14日）上午與第六屆行政長官當選人岑浩輝會面，雙方表示會保持良好溝通與互相合作，共同努力完成政府換屆交接工作。賀一誠承諾會配合新政府的需要，並指餘下任期將繼續推進既定的施政計劃，鞏固澳門特區「已取得的堅實基礎」。



10月14日，澳門行政長官賀一誠在政府總部與第六屆行政長官當選人岑浩輝會面。（澳門新聞局相片）

兩人在政府總部會面，賀一誠再次祝賀岑浩輝高票當選第六任行政長官，提到在完成一系列必要的法定程序後，將向中央提交報告，提請中央任命特首。他又說未來一段時間政府將會在軟硬件等各種資源上，全力支持和配合岑浩輝籌組新一屆政府的需要。

政府會繼續推進既定的施政計劃，全力以赴鞏固澳門特區已取得的堅實基礎。 澳門行政長官賀一誠

賀一誠說，政府會繼續推進既定的施政計劃，全力以赴鞏固澳門特區已取得的堅實基礎，保持整體社會持續穩定、祥和發展的步伐，為澳門回歸25五周年和新一屆政府接任營造安全和諧的良好社會環境。

10月14日，澳門行政長官賀一誠在政府總部與第六屆行政長官當選人岑浩輝會面。（澳門新聞局相片）

岑浩輝再次感謝賀一誠的祝賀，以及政府為換屆的部署和準備工作。他說與團隊在未來的一段時間將會與行政長官辦公室保持密切溝通，為確保政府換屆工作順暢有序共同努力。

岑浩輝當選第六屆澳門特首。（廖雁雄攝）

第六屆澳門特首選舉昨日（13日）早上10時舉行，不足半小時完結，共398名選委投票。唯一候選人、終審法院前院長岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，歷屆最高。