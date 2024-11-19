金融峰會｜李家超指何立峰與會展示重視　陳國基：對金融業支持

國務院副總理何立峰來港出席今日（19日）席國際金融領袖投資峰會，並作出專題演講，並於中午離開本港，結束訪港行程。剛剛在秘魯利馬完成亞太區經濟合作組織（APEC）會議並正回港的行政長官李家超感謝何立峰來港出席峰會，展示國家對香港作為國際金融中心的支持和重視。



而今早以署理特首身份出席峰會的政務司司長陳國基表示，由衷感謝中央對香港國際金融中心建設的強力支撐。



國務院副總理何立峰今日（19日）在國際金融領袖投資峰會發表主題演講（廖雁雄攝）

李家超指，何立峰副總理指出，國家主席習近平和中央政府十分關心、高度重視香港發展。在中央大力關心支持、特區政府有力帶領和香港社會各界共同努力下，香港經濟社會發展取得新的成就，金融體系保持充沛活力。

他強調，把香港國際金融中心建設好、鞏固好、發展好，既是香港所需，也是國家所重。中央始終從戰略全域的高度，對香港國際金融中心發展進行定位，將持續完善支持香港國際金融中心建設的政策體系，一如既往、全力以赴為香港深化金融改革發展、維護金融穩定安全提供充分支持和保障。

陳國基（陳國基FB）

陳國基：體現中央對香港金融業高度重視和大力支持

而以署理特首身份出席今早峰會的政務司司長陳國基，也衷心感謝何立峰副總理率領訪港團在百忙之中親臨香港考察，並在峰會發表主題講話。他認為何副總理這次來港訪問，充分體現了中央對香港，特別是香港金融業的高度重視和大力支持，深感鼓舞。

他指，何副總理在主題講話中表示，把香港建設成為更加強大的國際金融中心，這是金融強國的關鍵核心要素之一。中央將支持更多優質企業到香港上市和發行債券；支持香港鞏固提升全球離岸人民幣業務樞紐地位，並將持續推動深化粵港澳大灣區金融合作，為香港金融發展開闢更廣闊空間。

他由衷感謝中央對香港國際金融中心建設的強力支撐。在國家的大力支持下，香港將繼續加強與內地金融市場的互聯互通，深化離岸人民幣業務中心的功能，同時大力發展綠色金融、金融科技等新興領域，並繼續做好一帶一路國際投融資平台的角色，在粵港澳大灣區發展戰略中發揮積極作用，培育新的金融增長點，牢牢把握國家發展大局中的無限機遇。