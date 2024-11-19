金融峰會｜林建岳：何立峰表達中央堅定支持　香港要深化金融改革

國務院副總理何立峰來港出席今日（19日）的國際金融領袖投資峰會，發表主題演講時表示，支持更多優質企業到港上市和發行債券，持續優化、拓展內地與香港在股票、債券、理財、利率互換等領域的互聯互通，並向香港提出包括深化金融改革創新及對接國家發展等三點建議。



全國政協常委林建岳表示，鞏固和提升香港金融中心地位，是三中全會對香港的要求，是香港發展經濟的重中之重。何副總理的講話進一步表達了中央對於鞏固和提升香港國際金融中心地位的殷切希望和堅定支持。面對外部風雲變幻，香港應該準確識變、科學應變、主動求變，落實中央要求，深化金融改革創新，拓展金融開放合作，對接國家發展戰略，打造香港金融新優勢，帶動香港全面發展。



國務院副總理何立峰今日（19日）在國際金融領袖投資峰會發表主題演講（廖雁雄攝）

林建岳指出，香港是國際金融中心，是內地企業融通資金的重要平台。近年香港雖然逐步發展成區內國際債券及綠色和可持續債券發行的主要地點，但與歐美等成熟債券市場相比，香港仍然存在債市整體規模偏小及多元化不足等問題。香港債市以美元融資為主，港元及人民幣融資規模較小，這些都制約香港債市的發展。中央推動更多內地企業在港發債，此舉既可為內地省市及機構的發展進行融資，並且通過發行更大規模的人民幣債券，供國際投資者認購，有利於人民幣的應用及國際化，並且進一步鞏固香港人民幣離岸中心的優勢，一舉三得。

林建岳指何立峰在國際金融領袖投資峰會發表主題演講表達了中央對本港的堅定支持（資料圖片）

林建岳指出，國家是香港金融發展的根基和強大後盾所在。香港需用好中央支持，持續深化金融改革創新，一方面，對接國家發展戰略，加強與內地金融互聯互通機制，特別是把握粵港澳大灣區發展戰略，持續推進金融等領域規則銜接、機制對接，吸引內地企業來港上市；另一方面，加大力度拓展金融開放合作，積極開拓佈局新興市場，做優做強「一帶一路」國際投融資平合，吸引更多國際資本、一流機構和人才來港展業興業，始終走在全球金融發展前列，進一步鞏固和提升香港國際金融中心地位，為國家高水平對外開放作出更大貢獻。