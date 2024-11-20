謝展寰：「上網電價計劃」2033年後延續機會不大　亦無需要加津貼

2018年政府與中電、港燈引入上網電價計劃，在處所安裝太陽能發電系統後，可向兩電售賣其生產的電力，計劃將於2033年12月31日完結。民建聯新界北立法會議員劉國勳今日（20日）在立法會提出質詢，關注政府會否延長計劃。



環境及生態局局長謝展寰表示，不少地區、國家已取消對可再生能源項目的津貼，屬主流趨勢，香港延續計劃的機會不大，表明無需要、亦無條件增加津貼。



11月20日，立法會召開大會。（廖雁雄攝）

「上網電價計劃」延續機會不大

立法會今天召開大會，劉國勳的口頭質詢關注投資太陽能系統的回本期最少6至7年，若計劃9年後完結，市民投資太陽能系統的意欲會否受影響，計劃會否考慮延長。

11月20日，立法會開大會，出席的包括環境及生態局局長謝展寰。（廖雁雄攝）

謝展寰表示，減少可再生能源津貼是中國內地和國際的主流趨勢，例如內地多種可再生能源項目的中央財政補貼，2021年開始已取消，並按照當地燃煤發電的價格或透過市場調節釐訂上網電價。

他指，香港的上網電價計劃在世界最有吸引力，但鑒於內地、國際都已經停止對可再生能源的津貼，香港延續計劃的機會不大。

11月20日，立法會開大會，民建聯新界北立法會議員劉國勳提出口頭質詢。（廖雁雄攝）

謝展寰：無需要增加津貼

劉國勳追問，香港的可再生能源項目處於起步階段，根據《香港氣候藍圖2050》中所訂，2035年或之前太陽能可應付香港約1%至2%的電力需求，惟現時兩電所佔比例為0.85%及0.03%，未達到要求，是否應該延續計劃？

11月20日，立法會開大會，出席的包括環境及生態局局長謝展寰。（廖雁雄攝）

謝展寰解釋香港地方太小，難以發展太陽能系統，所以使用比例低。他重申上網電價計劃是用津貼鼓勵發展太陽能，隨著可再生能源項目的成熟，太陽能系統價格已經下降，很多地區、國家已停止津貼，香港並無條件及需要增加津貼。

11月20日，立法會開大會，出席的包括選委界議員何君堯。（廖雁雄攝）

維持太陽能板高度限制

現時村屋天台裝設太陽能光伏系統的高度限制為2.5米，一般私人樓宇為1.5米，劉國勳、何君堯均關注當局會否放寬限制，令更多市民參與計劃。其中，何君堯更追問為何不劃一至不超過2.5米。

11月20日，立法會開大會。（廖雁雄攝）

謝展寰表示，2018年10月村屋天台裝設太陽能發電系統的高度限制已放寬至2.5米，屋宇署認為安排合理，現階段不打算修改。

11月20日，立法會開大會，出席的包括發展局副局長林智文。（廖雁雄攝）

發展局副局長林智文則回應何君堯稱，由於私人樓宇與村屋在密度、高度、位置、周遭環境都有分別，若超過1.5米，則要考慮消防隱患、視覺敏感、樓宇結構等因素，對設置太陽能發電板的審批就要更謹慎，故不能使用劃一尺寸。