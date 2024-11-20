立會換屆選戰一年後開打　卻「超前」爭大主席之位？｜政壇諸事町

立法會換屆選舉明年底舉行，選戰尚未開打，有專欄報道標題卻「超前部署」來屆立法會主席誰屬，指科技園主席查毅超是「接棒」梁君彥大主席之位熱門，引起現任議員嘩然。多名資深議員直言，即使有人確定參選又能成功脫穎而出，但「新人凳都未坐暖」，如何能服眾，在日後新任議員互選時成功當選主席？倘若梁君彥真的退下火線，有資深議員又繼續參選和成功連任，究竟誰人最眾望所歸，能當上下任立法會大主席呢？



立法會尚未進行換屆選舉，議會中卻已熱議下屆大主席人選（立法會直播截圖）

日前有專欄大字標題指「立會明年換屆查毅超成大主席熱門」，議員之間隨即開炸了煱。雖然，並無明文規定要由資深議員出任立法會主席，但大主席要主持大會會議和處理涉及議會行政事務，首要熟悉議會程序，也要有能力協調議會中各方勢力，一名新丁議員成功「越級挑戰」，被視為幾近「不可能任務」。多名資深議員指，不論新丁抑或舊臉孔，首要條件還是要透過選舉成功晉身議會，方有資格再談論爭逐大主席之位。

作為內會主席，李慧琼常會代替梁君彥主持立法會大會會議。（立法會直播截圖）

內會主席視作大主席接班人「搖籃」 李慧琼最有機？

選戰雖尚未開打，議員們也對查毅超能成功扛下下任大主席一職抱質疑，但們對下任主席人選也「心中有數」，認為倘若梁君彥確定放棄連任議員席位，現任內會主席、民建聯議員李慧琼又成功連任，被視為下任主席熱門之選。

畢竟，2008年已當上立法會議員的李慧琼，現為立法會內務委員會主席，目前也常會暫代主席職務主持立法會大會。根本上，內會主席被視為培育立法會主席接班人「搖籃」，她正是接梁君彥棒當上內會主席。因此，若李慧琼如決定爭取連任又成功當選，又有意更上一層樓的話，相信她的機會最大。

不過，也有人擔心李慧琼現時身兼全國人大常委，須定期要到北京開會，會成為她當上大主席「障礙」。畢竟，大主席逢周三、周四要坐鎮議事廳主持大局。但有建制中人認為，現時若主席不在席，也是由內會正、副主席輪流代主持會議，而人大常委與立法會主席職能上並無衝突，反而或許有互補作用。

陳健波（盧翊銘攝）

2019年5月18日內會主席選舉，民主派進入會議室，大批保安一字排開保護陳健波。（歐嘉樂攝）

另一名與李慧琼同樣資深的立法會議員，正是現任內會副主席陳健波，他同時身兼行會成員，也被視為有力爭取主席一職的熱門人選。

陳健波曾成功「平亂」 應記一功

當泛民主派仍在議會的年代，陳健波擔任財委會主席，以「剪布」方式令政府撥款申請得以順利通過。2019年，內務委員會因泛民「拉布」停擺近七個月致未能選出內會主席，梁君彥引用《議事規則》第92條的主席權力，直接委任財委會主席陳健波主持內會主席選舉，及後終平息內會風波。

因此，有人認為陳健波應記一功，不排除會在未擔任過內會主席前提下，「跳級」成大主席。部分人也認為，礙於李慧琼的人大常委職務，有時需要向立法會請假赴京，陳健波反而可逢周三主持大會，故由他出任大主席，並不意外。

廖長江。（林靄怡攝）

建制派班長亦有望接大主席之位

除了內會的正、副主席外，另一位被視為能「鎮得住場」的議員，莫過於有建制派「班長」之稱的商界議員廖長江。廖長江現為全國政協常委、行會成員，已擔任三屆立法會議員。

「班長」多次身負重任，擔任重大立法的法案委員會的主席，包括審議立法會改制《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》委員會、審議區議會改制的《2023年區議會（修訂）條例草案》委員會、及落實《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》委員會等，確保這些重大法案能及時順利通過。

但有議員指，如果廖長江有意擔任大主席「一早就做咗」，預料他無意爭逐此職位。

立法會大樓及政總。

無論如何，換屆選舉距今約一年時間，各方部署仍未有定案，最終資深議員們是否能全數連任，需拭目以待。