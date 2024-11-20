體育總會機構管治檢討結果公布　鄭泳舜籲屬會公開運動員遴選制度

港協暨奧委會完成體育總會機構管治檢討，今（20日）公布檢討報告及相關指引。立法會民政及文化體育事務委員會主席、民建聯立法會議員鄭泳舜認可檢討報告，他冀各體育總會審視及改善現有管治架構，並公開運動員遴選制度。



港協暨奧委會完成體育總會機構管治檢討。（資料圖片/鄭子峰攝）

2027年初檢討屬會是否達標

檢討報告顯示，243個良好機構管治項目中，約六成達到「全面執行」及「部分執行」，但部分範疇如董事會管治、選拔運動員、教練及裁判員管理需要改善。

港協暨奧委會要求各屬會2026年底或之前，因應實際運作情況落實執行《機構管治守則》，並於2027年初檢討執行情況，向達標屬會發出確認證書。如不獲確認，康文署或暫停對屬會的恆常資助，直至情況改善。

鄭泳舜對檢討報告表示歡迎，指尤為關注各體育總會的換屆安排，他希望兩年內各總會審視及改善管治架構。

鄭泳舜對於體育總會機構管治檢討報告表示歡迎，並要求制定公開透明的運動員遴選制度。（何夏怡攝）

鄭泳舜籲公開運動員遴選制度

至於各體育總會的可持續發展，鄭泳舜認為，除為運動員提供專業培訓，應兼顧運動項目發展前景。他指，不少體育總會有主辦賽事，應思考如何提升比賽質素，吸引更多觀眾、遊客及贊助商。

鄭泳舜還提到，公開透明的運動員遴選制度也很重要，讓運動員了解選拔的具體規則，有利於他們向目標邁進，惟個別體育總會的制度並不清晰公開，他呼籲把握兩年時間改進。