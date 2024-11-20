港協要求屬會2026年底落實執行機構管治守則　否則或停恆常資助

港協暨奧委會今（20日）公布屬下體育總會機構管治的檢討結果及相關指引。報告顯示，243個良好機構管治項目中，約六成達到「全面執行」及「部分執行」，但部分範疇如董事會管治、選拔運動員、教練及裁判員管理需要改善。



港協暨奧委會要求各屬會2026年底或之前，因應實際運作情況落實執行《機構管治守則》，並於2027年初檢討執行情況，向達標屬會發出確認證書。如不獲確認，康文署或暫停對屬會的恆常資助，直至情況改善。



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檢討涵蓋77個屬會，有六個主要範疇，包括董事會管治、誠信管治、選拔運動員、教練及裁判員管理、會籍管理及一般行政事務。243個良好機構管治項目中，約六成達到「全面執行」及「部分執行」。

港協暨奧委會認為，結果反映各屬會在推行良好機構管治方面漸見成效，但部分範疇需要優化，包括董事會管治、選拔運動員以及教練及裁判員管理。

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管治持續不達標屬會 港協將派觀察員介入、甚至接管

報告提出十項主要建議，包括制定《機構管治守則》，建立或改善選拔運動員、教練及裁判員的資格和註冊機制、處理投訴的程序等。

港協暨奧委會要求各屬會2026年底或之前，因應實際運作情況落實執行《守則》。義務秘書長楊祖賜表示，尊重各屬會自主運作，並理解各體育項目均有獨特性，會提供合理時間讓屬會落實執行。他指港協期間將跟進並提供協助，例如設立專業顧問服務，為屬會提供專業資訊及實務指導。

至於持續不達標的屬會，港協暨奧委會將同時設立機制，介入協助管治，並視乎情況提升行動，例如發出警告、指派觀察員予董事會、接管屬會管理等。

2027年初檢討是否達標 發確認證書

港協暨奧委會又指，將於2027年初，檢視屬會落實執行《守則》情況，向機構管治水平達標的屬會發出確認證書、並視乎個別屬會的實際情況及嚴重程度等，介入協助屬會糾正。如不獲發確認證書，康文署將可能暫停恆常向該屬會發放資助，直至管治情況改善，並獲港協暨奧委會確認。港協指會確保運動員出賽和訓練安排不受影響。