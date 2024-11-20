47人案｜英美歐盟等批評打壓自由　特區政府斥顛倒是非、惡意攻擊

民主派47人初選案昨日（19日）判刑，45名被告被判囚10年至4年兩個月。英國外交部、美國國務院發言、澳洲外相及歐盟等均發表聲明批評裁決。



特區政府今日（20日）發表聲明斥這些美西方政府、官員、反華組織、反華政客、外國媒體肆無忌憚地作出失實抹黑和惡意攻擊，表示強烈譴責和反對。



47人案，45人串謀顛覆國家政權罪成，刑期一覽。（香港01製圖）

昨日45人「串謀顛覆國家政權」被判刑的案件宣判後，英國外交部印太事務次官衛倩婷（Catherine West）發表聲明，批評案件顯示香港政府利用《香港國安法》將異見人士定罪。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）譴責該案判刑嚴苛，將會對多名執行《香港國安法》的官員實施新的簽證限制。加拿大外交部長喬美蘭（Mélanie Joly）對於判刑表達關注，並對於被告面臨漫長刑期感到不安。

法國人權大使Isabelle Rome對案件表達關注，認為尊重多元意見十分重要。澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）關注澳洲公民吳政亨及其他被告被判刑，表示已尋求領事探視，又呼籲停止打遏言論、集會和新聞自由。

歐盟亦表發聲明，指該案判刑是對香港基基自由、民主參與的前所未有的打擊，指起訴是出於政治動機，並強調會與成員會合作，繼續關注香港的人權狀況。聯合國人權事務高級專員辦公室發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）表示，對案件表達嚴重關切，指《香港國安法》牽涉範圍廣泛，對公民社會造成「寒蟬效應」。

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特區政府稱案與自由、民主無關

對於外界批評，特區政府發言人指，被定罪人士罪有應得，鐵證如山。「美西方國家、反華組織和政客、外國媒體等在面對這些鐵一般的事實，依然顛倒是非、惡意攻擊，特區政府必須再次嚴正反駁，以正視聽。」

發言人稱，該案件是企圖顛覆國家政權，是嚴重危害國家安全，與自由、民主倡議完全無關。

對於美國國務院發言人表示將新增簽證限制，發言人斥是卑劣政治操作，妄圖恫嚇堅定維護國家安全的國家及特區人員，明目張膽地干涉中國內政和香港事務，違反國際法和國際關係基本準則。發言人表示特區對這些制裁「嗤之以鼻，無懼任何威嚇，繼續堅定不移履行維護國家安全的責任」。

發言人指美國、英國、加拿大等國都制定了有關國家安全的法律，斥批評者卑劣政治操作和虛偽「雙標」。「特區政府強烈要求他們立即停止干涉中國內政和香港事務，以及停止對有關案件的裁決作出任何不實的報道及惡意的抹黑。」