擬修例加快處理滲水及冷氣機滴水　入屋調查延三小時至晚上十時

政府今日（22日）將《2024年公眾衞生及市政（修訂）條例草案》刊憲。環境及生態局發言人表示，樓宇滲水及冷氣機滴水等情況會對鄰里造成妨擾。為讓調查人員可盡快進入涉嫌構成妨擾源頭的單位，《草案》建議將沒有合理辯解而不遵從擬進入處所通知書訂為違法行為，同時延長可登門調查的時段，由現時上午7時至下午7時，延長三小時至上午7時至下午10時，以配合市民作息時間。



《草案》亦會提高不遵守政府通知及或法庭命令在指定期限內減除妨擾的罰則，以確保衞生妨擾問題得以盡快解決。



冷氣機滴水問題一直未能徹底解決。（視覺中國）

另外，對於大廈公用部分的蟲鼠問題，《草案》參照現時防止蚊子滋生的相關措施，建議向負責大廈管理的人士，如業主立案法團和物業管理公司發出通知書，由其盡快處理大廈公用部分的蟲鼠問題，避免進一步影響大廈其他單位。

《草案》亦包括調整法庭可就蟲鼠滋生、雜物佔用公眾地方以致妨礙垃圾清掃、非法展示或張貼招貼或海報相關罪行判處的最高罰則（fb專頁「屯門友」影片截圖）

《草案》亦包括調整法庭可就蟲鼠滋生、雜物佔用公眾地方以致妨礙垃圾清掃、非法展示或張貼招貼或海報相關罪行判處的最高罰則，以確保罰則具足夠阻嚇力。

發言人表示，建議相關修訂在《草案》獲立法會通過並刊憲後3個月正式生效。食環署會在這段時間向相關業界和市民進行廣泛宣傳，讓大家充分了解修訂的內容。《草案》將於12月4日提交立法會首讀及二讀。