冷氣機滴水｜食環署展開「晴天」執法行動　發182張妨擾事故通知

食物環境衞生署發言人今日（20日）表示，由本月3日至16日期間在東區、中西區、油尖區、深水埗、荃灣和元朗區進行了代號「晴天」的先導執法行動，鎖定出現冷氣機滴水大廈主動加強巡查，並配合宣傳教育。



食環署視察區內共64座私人樓宇和屋苑，向冷氣機滴水造成環境衞生滋擾的處所業主或住戶發出共182張「妨擾事故通知」，着令他們在指定限期內減除妨擾事故。行動中，食環署人員亦向139個單位的住戶派發宣傳單張。



食物環境衞生署發言人今日表示，由本月3日至16日期間在東區、中西區、油尖區、深水埗、荃灣和元朗區進行了代號「晴天」的先導執法行動，鎖定出現冷氣機滴水大廈主動加強巡查，並配合宣傳教育。

視察64座私人樓宇和屋苑 發出共182張「妨擾事故通知」

行動中，視察了區內共64座私人樓宇和屋苑，向冷氣機滴水造成環境衞生滋擾的處所業主或住戶發出共182張「妨擾事故通知」，着令他們在指定限期內減除妨擾事故。食環署人員亦向139個單位的住戶派發宣傳單張，以及提醒他們主動採取措施，預防冷氣機滴水的情況發生。

食環署視察了區內共64座私人樓宇和屋苑，向冷氣機滴水造成環境衞生滋擾的處所業主或住戶發出共182張「妨擾事故通知」。(政府新聞處圖片)

「晴天」行動主動加強巡查 鎖定多個目標單位採取執法行動

發言人指，「晴天」行動並非只處理個別單位的問題，而是由食環署根據過往經驗和紀錄，識別出區內常出現冷氣機滴水的大廈，主動加強巡查，鎖定目標後對同一棟建築物內多個出現冷氣機滴水的單位同步採取執法行動，以提高成效和減低對市民造成的滋擾。他表示，食環署稍後會檢討有關先導執法行動的成效，再考慮將行動推展至其他合適的地區和冷氣機滴水問題較嚴重的大廈。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），任何人任由冷氣機滴水而對別人造成衞生妨擾，食環署可發出「妨擾事故通知」，要求在指定限期內減除妨擾。如有關人士不遵辦「妨擾事故通知」，乃屬違法。食環署可提出檢控，一經定罪，最高可判處罰款10,000元及就妨擾持續的每一日罰款200元。