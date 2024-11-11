冷氣機滴水｜食環署6個月發1505張要求維修警告　將控未遵辦人士

食物環境衞生署今日（11日）表示，署方連月在多區展開代號「晴天」的先導行動，針對出現冷氣機滴水大廈主動加強巡查，發出1,505張「妨擾事故通知」的要求維修警告，絕大部份已遵辦，署方會檢控未有遵辦人士。



食環署在5月至10月期間在東區、中西區、油尖區、深水埗區、荃灣區和元朗區進行多次大型行動，主動巡查區內冷氣機滴水黑點。（政府新聞處圖片）

發出「妨擾事故通知」比去年同期增逾1.2倍

食環署發言人表示，署方在5月至10月期間在東區、中西區、油尖區、深水埗區、荃灣區和元朗區進行多次大型行動，主動巡查區內冷氣機滴水黑點。食環署人員在本次行動共發出1,505張「妨擾事故通知」，要求單位業主或佔用人等在指定限期內解決冷氣機滴水情況。

發言人指，發出通知數與去年同期相比增逾1.2倍，而絕大部份「妨擾事故通知」已獲遵辦，食環署會向未有遵辦「妨擾事故通知」的人士提出檢控。

此外，食環署亦在全港各區加強宣傳教育工作，包括透過宣傳單張、海報和橫額等，提醒公眾妥善處理冷氣機滴水問題。另外，署方亦使用播放電視宣傳短片和電台宣傳聲帶、在公共交通工具展示廣告、網上平台發放資訊及推出專題網頁等，提高市民對冷氣機滴水問題的認知和責任感。

食環署檢討行動成效以定是否推展至其他地區

發言人表示，「晴天」行動有別過去以跟進投訴為主的行動模式，食環署希望爭取主動處理冷氣機滴水問題，亦會檢討行動成效，從而考慮會否將行動推展至其他地區。他又指食環署會繼續以創新思維不斷提升服務水平，改善環境衞生。

發言人亦呼籲市民應定期檢查冷氣機，如發現有滴水問題，該盡快處理，避免對他人造成滋擾。如需更多相關資料，可參閱食環署網頁小冊子。