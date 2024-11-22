財委會通過335億推取消強積金對沖資助計劃　議員關注行政費高

立法會財務委員會今日（22日）召開會議，勞工處建議開設335.519億元的新承擔額，用以推行取消強積金對沖安排資助計劃。文件顯示，政府預料委聘代辦機構服務費用為21億元，多名議員關注聘請外辦機構開支高；經民聯議員陳祖恒更表示，經民聯及工商界已清晰表達，對取消對沖感到失望並表示反對。



不過，撥款申請最終在沒有記名下舉手通過，沒有人舉手表示反對。撥款獲財委會批准後，預料2025年1月委聘代辦機構，資助計劃預料在明年5月開始接受申請。



勞工處建議開設335.519億元的新承擔額，用以推行取消強積金對沖安排資助計劃。（資料圖片）

對取消對沖，工商界表示反對，其中經民聯立法會議員陳祖恒表示，經民聯及工商界早已表達清晰立場，對此感到失望及反對，指中小企近年已經有不少壓力。

代表勞工的工聯會會長吳秋北形容是遲來的春天，今日撥款終於是臨門一腳，對此表示歡迎。

孫玉菡：公務員內部處理個案較外判成本更高

選委界立法會議員周文港關注如何節省行政開支，指出委聘外聘機構較貴，亦希望局方隨時間減少傳統方式遞交，多使用網上申請，減少行政開支。

陳祖恒表示，經民聯及工商界已經表達清晰表達，對取消對沖感到失望並表示反對，並不希望取消對沖，又表示文件指出預料有21億元的行政費用，代辦機構處理每宗個案需要1,107元至2,500元，認為較昂貴。

孫玉菡指出，現時的估算行政開支只是建基於市場意向詢問，現時香港30多萬僱主，全部都網上遞交其實都有困難，故接受親身遞交、郵寄等。他又稱，如果全部個案讓公務員內部做，成本難免更高，故研究如何在外判成本方面壓低成本。

陳祖恒表示，經民聯及工商界對取消對沖感到失望，並表示反對。（資料圖片/周令知攝）

商界「蝕底」？ 孫玉菡：如金額不足會追加撥款

自由黨立法會議員邵家輝表示，外判費用可以避免，公務員應該自行處理個案，現時撥款當中有21億元聘外聘機構，變相減少對商界的支援。

孫玉菡表示，「商界冇蝕底」，如果最終資助計劃金額不足，都需要再到立法會申請追加撥款。

孫玉菡表示，如果最終資助計劃金額不足，需要再到立法會申請追加撥款。（資料圖片/黃浩謙攝）

議員憂慮要額外人手監督代辦公司 政府承諾不開新位

選委界立法會議員陳紹雄表示，政府要避免人手架床疊屋，憂慮政府需要額外人手監管代辦機構。孫玉菡指，勞工處會動員現有員工處理取消強積金對沖，不會增加額外人手。

民建聯會計界立法會議員黃俊碩指，雖然政府表示不會「開新位」，但始終行政費佔整個計劃6%，政府始終要人監督計劃，促政府承諾一定不會「開新位」。

孫玉菡表示，勞工處有同事做一系列工作，不打算加人手，強調政府立場清晰。

新民黨立法會議員黎棟國質疑，如政府不滿意承辦商有何後備方案，是否新中標的公司要很多時間才可以接手繼續處理個案。他又指傳真已經很不合時宜，為何仍可以用傳真方式申請資助計劃。

孫玉菡表示，外判機構如何做不好可以換，意思是合約期內如果不好，約滿後可以換營辦商，除非很差「差得好緊要」。他強調有手段終止合約，但過往經驗營運商都是有實力的大公司，否則政府亦難有信心。傳真方面，孫玉菡表示理解很少人用傳真，「新一代都唔知道有傳真」，不過「如果唔畀人用傳真，有人打嚟投訴，係咪要有人接電話呢？」擔心如何沒有傳真服務，就要很多人招呼一個本身習慣使用傳真的老闆。

資助計劃為期25年 預料2025年5月開始接受申請

立法會在2022年通過《2022年僱傭及退休計劃法例 (抵銷安排)(修訂)條例草案》，及後政府宣布取消對沖安排會在2025年1月生效，政府會推行為期25年的資助計劃，分擔僱主在實施取消對沖安排後的遣散費及長期服務金支出。

勞工處本年初就推行資助計劃發出了意向書邀請，了解潛在服務提供者可提供的服務範疇、預計所需人手及相關費用，例如預備費、資助計劃日常運作涉及的行政和員工開支等。文件顯示，政府預料委聘代辦機構服務費用約為21億元。

政府文件中指，如獲得財委會批准，預料2025年1月委聘代辦機構，2025年2月至4月代辦機構進行準備工作，資助計劃預料在2025年5月開始接受申請。

工聯會在財委會後見傳媒，會長吳秋北表示，今日是爭取二十多年完善強積金制度的成功。他表示，取消對沖產生的費用原本應是僱主負上的責任，現時部分由政府支付，希望新制度下打工仔能切實受惠，不要再讓對沖機制蠶蝕退休保障。

他又指，新的安排下退休保障有損失的人要積極開聲，向工聯會尋求協助，政府在這部分會補足差額。他續稱，今次撥款包括委聘機構代辦取消強積金對沖事宜，望安排運作順暢，強調不能出現問題，如果有打工仔面對不公平的計算方法，工聯會會協助他們追究到底。

對於為低收入人士代供強積金，吳秋北指政府正籌備工作，促盡快落實相關安排，惟至今未有明確日子。