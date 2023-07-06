取消強積金對沖｜政府決定不推僱主儲蓄戶口　勞福局：行政成本高

取消強積金「對沖」安排2025年5月1日落實，上屆政府通過取消強積金對沖時，擬強制僱主額外供款1%注入新增的「專項儲蓄戶口」，以支付取消對沖後遣散費及長期服務金。勞工及福利局在最新提交立法會文件指，顧問研究結果顯示「專項儲蓄戶口計劃」 行政成本高昂，須耗費大量資源， 但1%供款不足以維持計劃的長遠可持續性，效益不高，因此政府決定不推行「專項儲蓄戶口計劃」。



政府將於2025年5月1日落實取消強積金「對沖」安排。（資料圖片）

2018年施政報告提出取消強積金方案，兩項配套措施包括推行「政府資助計劃」，分擔僱主在取消「對沖」後的遣散費／長服金支出，另一配套是設立「專項儲蓄戶口計劃」強制僱主儲蓄，協助支付取消「對沖」後的遣散費／長服金。

勞工及福利局今日（6日）提交立法會立法會人力事務委員會文件指，立法會去年上半年審議取消「對沖」條例草案期間，持份者就「專項儲蓄戶口計劃」表達顧慮，因此政府認為應再檢視「專項儲蓄戶口計劃」，並委聘精算顧問評估計劃成本效益。

顧問估算計劃推行初期每年行政費$1.5億 30年後達$6億

勞工及福利局稱，顧問評估指，強制超過30萬名僱主供款下，為確保僱主依法開戶、每月收集供款、審批提款申請、核實提款用途及處理各項特殊情況，須制訂繁複程序及委聘外判服務機構處理計劃日常運作。估算計劃開始運作時，每年行政費高達1.5億元，預計實行30年後行政費用高達6億多元，而由計劃推行第六年起，有關費用將全數由僱主支付。

顧問亦重新評估「專項儲蓄戶口計劃」可持續性，如以2019年「對沖」個案宗數和涉及金額分別較2015年上升9.9%及39.5%作基礎，顧問估算微型企業戶口結餘普遍不足，有相當比例的大型企業沒有足夠結餘，但如須讓所有僱主均有足夠戶口結餘支付遣散費╱長服金，供款水平須高於1%，惟增加供款率將進一步限制企業現金流。

勞工及福利局總結指，在優化「政府資助計劃」後，僱主應可應付取消對沖後的額外開支，僱員方面，優化破欠基金後，僱員權益已獲更大保障，而近年本港經濟及金融環境轉變，利率上升，企業希望保留資金自由運用，且疫後經濟正在復蘇，不宜再強制企業供款。

當局稱，顧問研究結果顯示「專項儲蓄戶口計劃」行政成本高昂，須耗費大量資源，但1%供款卻不足以維持計劃長遠可持續性，政府因此決定不推行「專項儲蓄戶口計劃」。