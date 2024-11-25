鄭雁雄：香港政治生態變化　飽經磨難終於有「中國香港」的樣子

本港商界代表團今天（25日）起訪問大灣區三日，下午在廣州出席「粵港深化經貿投資合作交流會」。中聯辦主任鄭雁雄致辭時表示，香港經濟社會發展出現「可喜變化」，政治生態發生「深刻變化」，形容飽經磨難的香港終於有「中國香港」的樣子。他形容現時是大力推進粵港合作、灣區發展的重要時機。



廣東省委書記黃坤明、副書記王偉中與行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄率領的香港工商界代表團會面。（中聯辦）

鄭雁雄：香港終於有「中國香港」的樣子

鄭雁雄表示，中央高度重視大灣區建設，亦關心和關愛粵港澳，為三地高質量共建大灣區提供清晰指引、指明前進方向。

在習近平總書記、黨中央堅強領導下，香港經濟社會發展出現可喜變化，政治生態發生深刻變化，飽經磨難的香港終於有了「中國香港」的樣子。 中聯辦主任鄭雁雄

鄭雁雄形容制度創新的特區煥發出新風蕩漾的獨特魅力，進入大有可為、前景廣闊的全新發展階段，而大灣區建設取得重要階段性成果，此時此刻是大力推進改革創新、粵港合作、灣區發展的重要時機。

他提出三點建議，首先是當好大灣區雙向開放的促進者，希望粵港兩地善用國際化平台、創新發展高地、世界製造業基地、國家大市場大腹地，引進全球各類高端要素資源，深入拓展國際市場，更好服務國家，以更高水平對外開放。

中聯辦主任鄭雁雄在廣州出席「粵港深化經貿投資合作交流會」。（中聯辦）

鄭雁雄：粵港兩地唱響中國經濟「光明論」

第二，是當好大灣區科技創新的引領者。他希望粵港兩地充分用好大灣區創新鏈產業鏈優勢，圍繞人工智能、生命科學、低空經濟、綠色發展等新興領域，加快培育產業新賽道，因地制宜發展新質生產力。

第三，是當好大灣區文化融合的持份者。他希望粵港兩地發揮同聲同氣、人脈廣泛的優勢，利用各種國際場合講好「大灣區故事」，廣泛宣傳介紹大灣區優勢、中國式現代化機遇，唱響中國經濟「光明論」，引導更多國際投資者來灣區投資興業。

11月25日，行政長官李家超（左）與廣東省委書記黃坤明（右）會面。（李家超Facebook相片）

中聯辦將深入落實中央惠港政策

他說中聯辦將深入落實中央惠港政策和有關指示精神，繼續當好超級聯絡員、超級服務員，全力支持協助兩地共同參與國際一流灣區建設，為粵港兩地更好發展注入強大動力，為中國式現代化建設作出新的更大貢獻。