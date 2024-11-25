特首率商界考察團大合照曝光　「純官」女鄭志雯亮相　未見李澤楷

行政長官李家超今天（25日）率商界訪問大灣區五個內地城市三日，考察團約80人抵達廣州後拍攝大合照。李家超發布的相片可見，隨團的地產商二、三代包括站「C位」的恒基地產主席李家傑、信和置業副主席黃永光、新鴻基地產執行董事郭基煇、新世界發展執行董事鄭志雯，未見月初北上有份見港澳辦主任夏寶龍的盈科拓展主席李澤楷。



11月25日，行政長官李家超率團訪問大灣區，眾人抵達廣州後拍大合照。（李家超Facebook）

考察團當中逾60人是大型企業、金融機構和商會等代表，李家超發布的大合照可見不乏「商二、三代」，部分人曾經參與本月初夏寶龍的會面。

恒基地產主席李家傑（右一），獲安排站在大合照前排中間，即李家超身旁。（李家超Facebook相片）

新世界派「太子女」鄭志雯隨團 「四叔」長子企C位

「四叔」李兆基的長子、恒基地產主席李家傑，獲安排站在前排中間，即李家超身旁。同樣站前排、最右的是信置主席黃志祥之子黃永光。兩人月初都有北上與夏寶龍見面。

大合照可見，信置副主席黃永光站前排最右。（李家超Facebook相片）

大合照可見，新鴻基地產執行董事郭基煇（左一）、新世界發展執行董事鄭志雯（中）。（李家超Facebook相片）

「四大家族」一員的新鴻基地產，月初派出主席郭炳聯與夏寶龍見面，今次考察團派出郭炳江之子、執行董事郭基煇。至於新世界發展，則派出「純官」鄭家純的女兒、執行董事鄭志雯隨團，上次派出行政總裁馬紹祥見夏寶龍。

11月8日，港澳辦主任夏寶龍在深圳主持「2024年香港工商界人士座談會」，出席的包括電訊盈科主席李澤偕。（資料圖片）

考察團大合照未見李澤楷

長和創辦人李嘉誠幼子李澤楷，月初北上與夏寶龍見面，今次考察團大合照未見其出席。

銀行「大班」隨團 多個商會代表出席

值得一提的是，銀行界巨頭有參與考察團，最前排的有滙豐銀行主席、「大班」王冬勝、東亞銀行聯席行政總裁李民斌。其他企業代表包括麗新集團主席林建岳、信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊、霍英東集團行政總裁霍震寰、怡和控股副行政總裁彭耀佳、中電首席執行官蔣東強等。

商會代表包括總商會主席陳瑞娟、中華出入口商會會長貝鈞奇、廠商會會長盧金榮。

11月25日，行政長官李家超率商界訪問大灣區五個內地城市，隨團的包括外交部駐港特派員崔建春。（陳葦慈攝）

11月25日，行政長官李家超率商界訪問大灣區五個內地城市，同行的包括政務司司長陳國基（左一）。（陳葦慈攝）

考察團首日將出席廣東省與特區政府合辦的「粵港深化經貿投資合作交流會」，交流提升經貿投資合作和推動大灣區高質量發展，並到訪佛山與當地領導會面，李家超周二（26日）返港。政務司司長陳國基之後將率代表團繼續訪問佛山、廣州、東莞、惠州和深圳，促進香港與廣東省和大灣區城巿在經貿和不同產業方面的合作，了解廣東片區開發和產業規劃的成功經驗。

11月25日，行政長官李家超率商界訪問大灣區五個內地城市，同行的包括運輸及物流局局長林世雄（左）及創新科技及工業局局長孫東（右）。（何頴賢攝）

李家超表示，二十屆三中全會指出要加強粵港澳大灣區合作，推動大灣區更好發揮高質量發展動力源的帶動作用，他期待透過今次訪問持續加強與廣東省和大灣區城市之間的聯繫，進一步推動高水平經貿投資合作。