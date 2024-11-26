政府邀商界撐北都　李浩然料屬宣傳路演　發展商投資「都是計數」

北部都會區明年至少有一個片區招標，據悉，港府周五（29日）邀請本地發展商、銀行界、國企、中資建築商代表等考察北都後，會有支持和參與北都發展意向書簽署儀式。本身是華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官的立法會議員李浩然今早（26日）表示，簽署儀式料屬路演性質，透過活動宣傳北都投資機會，在商業世界非常正常，由政府牽頭，香港過去確實較少。

李浩然認為，北都發展規模比較大，資金投入很高，與過去十分不同，而片區規模也很龐大，所以要用創新的發展方法和推廣形式，而市場一切都是「計數」，是否投資，發展商須有其商業考慮。



華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官、立法會議員李浩然。（資料圖片/梁鵬威攝）

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，分別位於新田科技城、洪水橋／厦村和粉嶺北。圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

北部都會區明年至少一個片區招標

政府在新田科技城、洪水橋及粉嶺北選取三幅10至20公頃土地作爲試點，其中洪水橋和粉嶺北已經開始收地，預計明年至少有一個項目可以招標。

北部都會區｜發展局期望今年底前開展新田科技城首階段工程。圖中紅色部分為第一階段發展區域。(發展局圖片)

消息：政府動員地產商、國企 簽意向書支持北都

消息指，財政司司長陳茂波將帶團與獲邀的本地發展商、中資銀行、中資建築商及外資企業代表等，參觀北部都會區，包括河套區港深創科園、洪水橋/厦村新發展區，介紹三個片區開發試點，率先了解發展規劃，畢竟發展北都涉及土地平整、銀行融資。行政長官李家超當日宴請企業代表午宴，之後政府將動員出席的企業代表，簽署意向書支持及有興趣參與北部都會區發展。除政府與企業簽署外，企業之間亦會簽署意向書。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

李浩然今早在電台節目指，簽署儀式屬「路演」性質居多，透過公開活動宣傳北都投資機會，吸引海內外企業的關注和資金，在商業世界十分正常，至於由政府牽頭進行這類宣傳，香港過去確實較少。

李浩然認為，北都發展規模比較大，資金投入很高，加上片區規模龐大，所以要用創新的發展方法和推廣形式，而市場一切都是「計數」，是否投資，發展商須有其商業考慮。他指，如果由政府自行發展，可用手段十分局限，但如果用市場手段發展，讓發展商持有股份，由收地到設計、興建，營運管理都可交市場去做，靈活性高很多。